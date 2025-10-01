light rain
МАЈА ГОЈКОВИЋ У СОЛУНСКОЈ РЕГИЈИ Важни разговори о питањима регионалног развоја и сарадње

01.10.2025. 14:34 14:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Током посете Солуну, председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас са замеником министра унутрашњих послова за сектор Македоније и Тракије Константиносом Јулекасом.

На састанку је било речи о питањима регионалног развоја и сарадње.

„У историји наших билатералних односа, ово је прва посета председника Покрајинске владе Солуну", казала је Гојковићева и додала да је током посете Солуну разговарано о конкретним облицима сарадње на регионалном нивоу, те да су постигнути веома конкретни договори.

„Наше земље имају добре односе, и ми смо се данас састали да разменимо идеје и предлоге како да их још више унапредимо", истакао је заменик министра Јулекас.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

На састанку је договорена посета заменика Јулекаса и грчких привредника Војводини и истакнуто је да у солунској регији постоји интересовање за улагање у нашој покрајини.

Јулекас је позвао председницу Гојковић да учествује на Самиту земаља југоисточне Европе који ће бити одржан у фебруару, у Солуну.

Састанку су присуствовали и покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, потпредседник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић и генерални конзул Републике Србије у Солуну Јелена Вујић Обрадовић.

Маја Гојковић
