НЕСТАО ДЕКА АЛЕКСАНДАР Отишао је без телефона и докумената, седам дана од њега ни трага ни гласа
01.10.2025. 14:31 14:39
КРАГУЈЕВАЦ: Породица и пријатељи и даље трагају за Александром Матићем (85) из Крагујевца, који је нестао пре седам дана.
Старији мушкарац има блажи облик деменције и последњи пут је виђен у четвртак око 13 часова, када је кренуо ка Шумарицама.
Александар није носио документа нити телефон, а у тренутку нестанка имао је тегет мајицу, црне панталоне и тегет патике.
Породица и надлежни моле све који имају било какву информацију да се одмах јаве на телефоне: 060/8126-030 (Душан Матић) или 064/0469-011 (Снежана Ђорђевић Матић), или да позову полицију на 192.
Данас, седам дана након нестанка, апел за помоћ је и даље хитан, а свака информација може бити од кључног значаја.