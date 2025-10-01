light rain
14°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕСТАО ДЕКА АЛЕКСАНДАР Отишао је без телефона и докумената, седам дана од њега ни трага ни гласа

01.10.2025. 14:31 14:39
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
александар
Фото: РИНА

КРАГУЈЕВАЦ: Породица и пријатељи и даље трагају за Александром Матићем (85) из Крагујевца, који је нестао пре седам дана.

Старији мушкарац има блажи облик деменције и последњи пут је виђен у четвртак око 13 часова, када је кренуо ка Шумарицама.

Александар није носио документа нити телефон, а у тренутку нестанка имао је тегет мајицу, црне панталоне и тегет патике.

Породица и надлежни моле све који имају било какву информацију да се одмах јаве на телефоне: 060/8126-030 (Душан Матић) или 064/0469-011 (Снежана Ђорђевић Матић), или да позову полицију на 192.

Данас, седам дана након нестанка, апел за помоћ је и даље хитан, а свака информација може бити од кључног значаја.

Нестао деда потрага
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Породица моли за помоћ НЕСТАО ДЕКА ДРАГАН ИЗ СЕЛА КОД КНИЋА Сумња се да га је неко повезао ка Чачку или Крагујевцу
рина

Породица моли за помоћ НЕСТАО ДЕКА ДРАГАН ИЗ СЕЛА КОД КНИЋА Сумња се да га је неко повезао ка Чачку или Крагујевцу

30.09.2025. 21:22 21:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај