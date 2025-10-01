light rain
РОДИТЕЉИ ИЗ ПАКЛА Тукли је, дрогирали и закључавали – све да би је удали за мушкарца ког не познаје

01.10.2025. 14:42 14:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
ćerka
Фото: Pexels

Брачни пар из Бангладеша са пребивалиштем у италијанском граду Риминију ухапшен je због сумње да су тукли и дрогирали своју младу ћeрку како би је приморали да прихвати договорени брак у Бангладешу, саопштила је данас италијанска полиција.

Како се наводи, карабињери у Риминију ухапсили су оца (55) и мајку (42) због наводног присиљавања своје 18-годишње ћерке да прихвати договорени брак у њеној домовини, Бангладешу, преноси Анса.

Агенција наводи да су њу код куће закључавали, тукли и дрогирали.

Истражни судија ставио је родитеље у кућни притвор.

Оцу и мајци на терет се ставља злостављање у породици, принуда и навођење на брак.

Њихову ћерку, како се наводи, преварили су да отпутује из Италије за Бангладеш, наводно да посети болесну баку.

Уместо тога, уговорили су јој састанак са мушкарцем који је 10 година старији од ње и који је требало да јој буде муж.

Када је стигла у главни град Бангладеша Даку, рођаци су јој одузели документа и кредитну картицу.

Била је приморана да узима лекове који подстичу трудноћу и транквилизаторе.

Успела је да контактира са саветовалиштем за здравље жена и волонтера у центру за борбу против насиља, а преко ње и са карабињерима и италијанским тужилаштвом.

Њени родитељи пристали су да се сви врате привремено у Италију, ради решавања здравствених проблема девојке, наводи Анса.

Чим су сви слетели на аеродром у Болоњи, девојку су преузели карабињери и одвели на непознату локацију.

Њени родитељи су стављени у кућни притвор, на располагање правосудним органима.

удаја родитељи дрогирање
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
