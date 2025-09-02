(ВИДЕО) ПОПЛАВЉЕНЕ УЛИЦЕ И КУЋЕ, НЕВРЕМЕ ПАРАЛИСАЛО ГРАД 2.000 удара муња током два сата невремена на Истри
Јако невреме и обилна киша погодили су јутрос подручје Умага у Истри, где је за мање од сат времена пало 100 мм кише.
Током два сата забележено је и готово 2000 удара муња, а атмосфера засад не показује знакове смиривања, јавља ИстраМет.
Жупанијски центар 112 само током јутра примио је више од 30 дојава грађана о плављењу подрума и приземних станова на подручју Умага, а према најновијим подацима Новиград бележи највећу количину падавина.
"Јутрос сам кренула на посао из Буја у Умаг, а већ у дворишту ми је све било поплављено. На улици између Бртонигле и Фиорина наишла сам на ову бујицу на улици, све је носила. Ишчупала је и знак. Није било могуће да се прође, створила се колона", прича за 24 сата једна жена.
На снимцима који круже мрежама види се да је киша уништила воћњаке, да су улице поплављене, а некима је вода ушла и до пола метра у куће.
За данас и сутра најављено је нестабилно време с локалним пљусковима и грмљавином, а за неке регије издата су и упозорења за потенцијално опасно време, преноси хрватски портал Индекс.