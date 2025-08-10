(ВИДЕО) ПРВИ СНИМЦИ С МЕСТА ЗЛОЧИНА У ТЕТОВУ Изрешетан возач аутомобила, упуцан и случајни пролазник
ТЕТОВО: Полиција у Тетову блокирала је део града где се данас, око 12.30 часова, догодила пуцњава у којој је једна особа убијена, а шест је рањено, међу којима и малолетна девојчица.
Убијена особа затечена је у возилу марке "голф", које је изрешетано хицима, највероватније из аутоматског оружја.
Како је наведено из полиције, дошло је до сукоба две групе људи, које су пуцале једна на другу из возила.
"Пуцњава се догодила на раскрсници улице Илинден и Благоја Тошка. Ту је дошло до размене ватре између људи који су били у два возила. Током пуцњаве је дошло и до саобраћајне несреће, након чега су се оба возила удаљила са места пуцњаве у непознатом правцу", навели су из полиције.
Очевици су наводно видели да се возило марке "форд фиеста" тетовских ознака удаљава у правцу пута "113".
"Приликом провере установљено је да се ради о одјављеним таблицама са истог возила, у власништву лица Е.М. (19) из села Гајре код Тетова. Током предузимања мера, на раскрсници Улице Благоја Тоска и улице 107 пронађен је путнички аутомобил фолксваген голф са тетовским таблицама, у власништву Ф.Р. (46) из Тетова. У унутрашњости возила пронађена је мртва особа са повредама од ватреног оружја", навели су из полиције.
Како се може видети на снимцима које су објавили локални медији, голф је изрешетан хицима. Стакло на возачевима вратима се распрсло, док је стакло на задњим левим вратима погођено са најмање десет хитаца.
Како истичу из полиције, у Клиничку болницу Тетово пребачене су три особе са повредама, међу којима и једна малолетна девојка из Тетова са раном од ватреног оружја, која је задржана на посматрању.
"Две друге особе, О.О. (34) и Р.Т., са повредама од ватреног оружја, као хитни случајеви пребачене су у Клинички центар Мајка Тереза у Скопљу", навели су.
У размени ватре повређен је и пешак А.С. (60) из Тетова, који је био случајни пролазник, а који је пребачен у Скопље.