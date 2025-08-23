broken clouds
(ВИДЕО) СМРТНОСНО НЕВРЕМЕ ПРОТУТЊАЛО РУМУНИЈОМ Три особе погинуле, четири повређене, оборено преко 240 стабала

23.08.2025. 16:39 16:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

БУКУРЕШТ: Три особе су погинуле, четири су повређене, а ветар је оборио више од 240 стабала у невремену које је погодило више делова Румуније и изазвало велике последице широм земље и Букурешта, главног града, саопштио је данас Генерални инспекторат за ванредне ситуације (ИГСУ).

Како данас наводи румунски Генерални инспекторат за ванредне ситуације (ИГСУ), од последица олује оштећена су 73 возила, док је ветар нанео штету на крововима 11 зграда, са којих су делови конструкције морали да буду уклоњени.

У месту Лучени, у округу Аргеш, дошло је до урушавања крова једне зграде који усмртио једну, а повредио две особе, преноси румунски Либертатеа.

У циљу упозоравања грађана, систем РО-Алерт емитовао је 19 порука у 14 округа и у Букурешту.

Вести Регион
