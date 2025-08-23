(ВИДЕО) СМРТНОСНО НЕВРЕМЕ ПРОТУТЊАЛО РУМУНИЈОМ Три особе погинуле, четири повређене, оборено преко 240 стабала
БУКУРЕШТ: Три особе су погинуле, четири су повређене, а ветар је оборио више од 240 стабала у невремену које је погодило више делова Румуније и изазвало велике последице широм земље и Букурешта, главног града, саопштио је данас Генерални инспекторат за ванредне ситуације (ИГСУ).
Како данас наводи румунски Генерални инспекторат за ванредне ситуације (ИГСУ), од последица олује оштећена су 73 возила, док је ветар нанео штету на крововима 11 зграда, са којих су делови конструкције морали да буду уклоњени.
AVISO ⛈️
Fuerte tormenta de granizo golpea Ia ciudad de Târgu Frumos, Rumania 🇷🇴
Vaya granizada la que se ha precipitado esta noche en Târgu Frumos, distrito de Iași.
У месту Лучени, у округу Аргеш, дошло је до урушавања крова једне зграде који усмртио једну, а повредио две особе, преноси румунски Либертатеа.
У циљу упозоравања грађана, систем РО-Алерт емитовао је 19 порука у 14 округа и у Букурешту.