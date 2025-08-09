(ФОТО) ВЕЛИКИ ПОЖАР У ЗАДАРСКОМ НАСЕЉУ Ватрену стихију гасили канадери и ер-трактори
09.08.2025. 18:45 18:54
У задарском насељу Нину данас је избио велики пожар, који је у међувремену локализован.
“На гашењу пожара су ангажована три авиона канадера ЦЛ-415 и два ер-трактора АТ-802 који из ваздуха помажу ватрогасцима на земљи”, саопштено је из хрватског министарства одбране, преноси Хина.
Пожар је узбио данас 16 часова, а већ око 17.00 је локализован, потврдио је начелник ватрогасне службе Задарске жупаније Матеј Рудић.
Он је додао да у гашењу учествује 27 ватрогасаца са 11 ватрогасних возила, као и да узрок пожара за сада није познат.
Na požarištu Ninski Stanovi u Zadarskoj županiji u tijeku je angažiranje 3xCL-415 i 2xAT-802❗️ pic.twitter.com/9nhEW8SI1r
— MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) August 9, 2025