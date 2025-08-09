clear sky
(ФОТО) ВЕЛИКИ ПОЖАР У ЗАДАРСКОМ НАСЕЉУ Ватрену стихију гасили канадери и ер-трактори

09.08.2025. 18:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
У задарском насељу Нину данас је избио велики пожар, који је у међувремену локализован.

“На гашењу пожара су ангажована три авиона канадера ЦЛ-415 и два ер-трактора АТ-802 који из ваздуха помажу ватрогасцима на земљи”, саопштено је из хрватског министарства одбране, преноси Хина.

Пожар је узбио данас 16 часова, а већ око 17.00 је локализован, потврдио је начелник ватрогасне службе Задарске жупаније Матеј Рудић.

Он је додао да у гашењу учествује 27 ватрогасаца са 11 ватрогасних возила, као и да узрок пожара за сада није познат.

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
