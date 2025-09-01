”ВРШЕ СЕ ПРОВЕРЕ У ВЕЗИ СА НАДЗОРОМ ДЕЦЕ” Дете (2) се удавило код вртића, васпитачица касно схватила да га нема
Дете млађе од две године утопило се у рибњаку у дворишту једног ресторана у Темишвару. Дечака је васпитачица оставила самог, а да је нестао схватила је тек када је требало да преброји децу.
Лекари нису успели да му спасу живот.
Полиција је покренула истрагу како би се утврдило ко је одговоран за трагедију.
Дечак од годину и 8 месеци био је напољу и играо се заједно са другом децом. Малишани су се играли у дворишту ресторана, које се налази уз приватни вртић.
Највероватније су га васпитачице и неговатељице оставиле без надзора на неколико тренутака. Дечак је дошао до дела где се налазио украсни рибњак. Оклизнуо се и упао у воду.
Дете није могло да буде спасено
Извори из истраге наводе да је запослена у приватном вртићу имала договор са власником ресторана и користила је терасу локала као игралиште за децу током дана, када није било гостију.
Васпитачица је, нажалост, сувише касно приметила да дечак недостаје, када је бројала децу и схватила да њега нема. Лекари су узалуд позвани - малишан није могао да буде спасен.
"Нажалост, након реанимационих поступака које је извело медицинско особље, проглашена је смрт дечака. Полиција је отворила кривични поступак због убиства из нехата и врше се провере и у вези са надзором деце", изјавила је Аурора Пипереа, портпарол Полицијске управе Темиш.
Запослени у вртићу позвани су на саслушања како би дали објашњења пред истражитељима. Полиција је отворила истрагу у којој ће бити утврђен тачан ток трагедије.
