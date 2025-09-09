ЗАГРЕБАЧКИ НАЦИОНАЛ ОТКРИО Пленковићеви људи директно се мешали у уређивачку политику Нова и Н1 у Хрватској
ЗАГРЕБ: Загребачки недељник Национал објавио је у најновијем броју да су се кључни људи премијера Хрватске Андреја Пленковића директно мешали у уређивачку политику телевизија из састава Јунајтед Медије (УМ) у Хрватској.
Према документацији коју је објавио Национал, шеф кабинета и медијски саветник Пленковића условљавали су Јунајтед Групу (УГ) да ће добити дозволу за куповину ТВ Нова у Хрватској под условом да не напада власт, а у исто време су тражили да хрватски Н1 мање критикује Пленковићеву владу.
Додају да се све то дешавало у првој половини 2018. године, а УГ је већ у мају 2018. године, добила дозволу за куповину ТВ Нова, која у Хрватској има националну фреквенцију.
Загребачки недељник у тексту под насловом "Пленковићеви људи притискали су стране инвеститоре и на састанцима са Садлером уочи купње Нове ТВ хтјели утјецати на уређивачке политике", пише да су током прошле недеље добили на увид, како је наведено, експлозивну интерну пословну документацију коју је Брент Садлер, угледни дугогодишњи новинар ЦНН-а, послао представницима већинских власника Нове ТВ у Хрватској.
"Ти документи откривају прве конкретне трагове и буде озбиљну сумњу да су неки кључни људи и појединци повезани с администрацијом хрватског премијера Андреја Пленковића извршили непримерен и могуће незаконит притисак на стране инвеститоре уочи куповине Нове ТВ у Хрватској, са циљем условљавања промене у њеној власничкој структури утицајем на уређивачку политику", наводи Национал.
Тај недељник је објавио да су најближи сарадници Пленковића, шеф кабинета премијера Звонимир Фрка-Петешић, тадашњи тзв. про боно саветник премијера Крешимир Мацан, те Кристина Лацо, тадашња кључна особа за кризне комуникације у "Агрокору" тражили од Брента Садлера, овлашћеног представника УГ у тим разговорима, да ТВ Нова са новим власником не мења уређивачку политику и критиковали извештавање Н1.
Национал подсећа да су премијер и министри Владе Хрватске у том су периоду бојкотовали Н1 незадовољни уређивачком политиком те телевизије.
"Убрзо после тајних разговора, у мају 2018, Хрватска 'независна' Агенција за заштиту конкуренције одобрила је куповину Нове од стране УГ, а Пленковић и чланови његове владе престали су са бојкотом Н1", наводи загребачки недељник.
Брент Садлер је био међу најважнијим људима Јунајтед Групе задуженим за покретање медија те групације у Хрватској, Србији и БиХ током 2014. и касније, а отишао је из УГ 2019. године, због сукоба са мањинским власником Драганом Шолаком, који је одбацио Садлерове уређивачке принципе да власници не смеју да се непосредно мешају у уређивачку политику и извештавање медија.
Национал пише да је недуго пре одласка са функције, Садлер већинским власницима послао интерни извештај у којем се осврнуо на стање унутар Н1 телевизије и њених филијала у земљама региона.
Он је о томе говорио и у интервјуу за Национал и рекао:
"Забринутости које сам изнео о уредничкој независности, институционалној меморији и веродостојности унутар платформи Јунајтед Медије, биле су засноване на професионалним стандардима и изнесене су интерно - укључујући према ЦНН и тадашњем већинском власнику ККР, пуно пре мог одласка са Н1".
Како је наведено, у интерним документима УГ из 2018. и 2019. године које је тадашњи шеф уредничког одбора Н1 Брент Садлер писао за већинске власнике Јунајтед Групе и Јунајтед Медије наводе се бројни конкретни докази Шолакових агресивних мешања у уређивачку политику телевизија.
"Убрзо након покретања Н1, председник УГ Драган Шолак почео је редовно да присуствује и активно учествује на састанцима уредничког одбора. Генерална директорка УМ и Н1 Александра Суботић такође је присуствовала. Иако је Садлер председавао састанцима уредничког одбора, постало је очигледно свим учесницима да Шолак има стварну моћ над уредничким одбором Н1", истиче се у тим документима.
Додаје се да је "у другим случајевима" Шолак “позивао директоре информативних програма на одговорност због, како је тврдио, њихових уређивачких пропуста, нарочито ако су вести могле да штете интересима УГ".
"Према извештају, Шолак се понашао надмено, увредљиво и претећи према двојици директора информативних програма у најмање две ситуације. У једној посебно оштрој 'буквици', која је трајала више од 20 минута, директор Н1 у Београду оптужен је да је наштетио интересима УГ", преноси загребачки недељник у документима.
Наводе и да је Александра Суботић "често слала упозорења директорима вести да 'обрате пажњу' на саопштења групације. Иако нико није био обавезан да их објави на Н1, та упутства су се увек поштовала".
Додаје се и да су интереси групације или акционара често продирали у извештаје Н1.
Како пише, Шолак је без Садлеровог знања чак организовао састанак са водећим уредницима Н1.
"Драган Шолак је тада позвао директора информативног програма Н1 Београд, Југослава Ћосића и његовог извршног продуцента Игора Божића да отпутују у Словенију на састанак са њим и генералном директорком Н1 Александром Суботић", између осталог, како је наведено, пише у извештајима.