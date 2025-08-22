ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ УПУТИЛА ИНИЦИЈАТИВУ ПРЕДСЕДНИШТВУ БиХ Номинујмо Трампа за Нобелову награду за мир
БАЊАЛУКА: Српски члан Председништва Босне и Херцеговине Жељка Цвијановић упутила је данас иницијативу Председништву БиХ да номинује председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа за Нобелову награду за мир.
У образложењу иницијативе, Цвијановић је истакла да је од почетка свог другог мандата Трамп својим дипломатским ангажманом и личним ауторитетом остварио резултате који су оставили значајан траг у међународним односима и значајно допринели стабилизацији бројних светских криза, преноси .
"Ценећи његове напоре и достигнућа у области мира, сматрам оправданим и заслуженим да Председништво БиХ донесе одлуку да Њ.Е. предсједника Доналда Ј. Трампа, предложи за Нобелову награду за мир", анводи се у иницијативи српског члана Председништва.
Она је истакла да је, у кратком периоду од ступања на дужност 47. председника САД, председник Трамп проактивним деловањем допринео заустављању више оружаних сукоба и решавању озбиљних безбедносних криза.
"Постигнути мировни споразум између Јерменије и Азербејџана, закључен у августу 2025. године у Белој кући, означио је крај дугогодишњег конфликта у Јужном Кавказу и отворио перспективу нове ере регионалне сарадње и безбедности. Такође видљив је његов ангажман у Азији, где је управо кроз дипломатске напоре администрације САД на челу са председником Трампом, окончан сукоб између Индије и Пакистана, као и између Тајланда и Камбоџе. Остварено примирје у Јемену, закључено у мају 2025. године, омогућило је заустављање ескалације у региону Црвеног мора и стварање услова за хуманитарне активности. Напорима председника Трампа у јуну 2025. потписивањем мировног споразума у Вашингтону, заустављен је сукоб између Руанде и ДР Конга, што сведочи о глобалном карактеру Трампових активности у интересу мира", рекла је Цвијановић.
Она је нагласила и улогу председника Трампа у напорима за постизање мира у Европи и мировне иницијативе и иновативни приступ на Блиском истоку, усмерен на спречавање шире ескалације у региону кроз контакте са Израелом, Ираном и Палестином које су допринеле јачању изгледа за стабилност једног од безбедносно најизазовнијих региона у свету.
"Јасно је да су дипломатски напори Њ.Е. председника Трампа дали видљиве и опипљиве резултате у различитим деловима света, од Европе, преко Африке до Азије и Блиског истока. Напорима предсједника Трампа је значајно унапређена глобална безбједност и сигурност. У складу са наведеним верујем да је оправдано да Предсједништво БиХ на 25. редовној сједници размотри поменуту тачку дневног реда и донесе одлуку о званичној номинацији Њ.Е. Доналда Ј. Трампа предсједника Сједињених Америчких Држава, за Нобелову награду за мир", написала је Цвијановић у иницијативи.