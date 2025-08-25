clear sky
ЗЕМЉОТРЕС У БОСНИ! Подрхтавање се осетило и у Дубровнику

25.08.2025. 10:37
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес магнитуде 3 степени Рихтера забележен је у понедељак, 25. августа 2025 у 09:53 часова, на подручју Босне и Херцеговине.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 13 километара југоисточно од Стоца, а осетио се и у Дубровнику.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 3.5 километара испод површине земље.

"Kратко је било, али јако", навели су грађани Љубиња.

"Благо подрхтавање се осетило у Дубровнику", јављали су грађани на ЕМСЦ.

За сада нема извештаја о материјалној штети.

земљотрес босна и херцеговина дубровник
