ЗЕМЉОТРЕС У БОСНИ! Подрхтавање се осетило и у Дубровнику
25.08.2025. 10:37 10:39
Коментари (0)
Земљотрес магнитуде 3 степени Рихтера забележен је у понедељак, 25. августа 2025 у 09:53 часова, на подручју Босне и Херцеговине.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 13 километара југоисточно од Стоца, а осетио се и у Дубровнику.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 3.5 километара испод површине земље.
"Kратко је било, али јако", навели су грађани Љубиња.
"Благо подрхтавање се осетило у Дубровнику", јављали су грађани на ЕМСЦ.
За сада нема извештаја о материјалној штети.