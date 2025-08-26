clear sky
19°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ: Осетило се и у Србији, тресло код Прибоја

26.08.2025. 22:17 22:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

У уторак, 26. августа 2025. године, у 22:06 часова забележен је земљотрес јачине 2,5 степени по Рихтеровој скали на подручју Босне и Херцеговине.

Према доступним подацима, епицентар потреса био је у близини Прибоја, око 18 километара од центра града, на координатама 43.62 северне географске ширине и 19.3 источне дужине, недалеко од места Рудо.

Према извештају Европско-медитеранског сеизмолошког центра, хипоцентар је забележен на дубини од око 7 километара испод површине земље.

За сада нема података о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе настављају да прате ситуацију.

босна и херцеговина земљотрес
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај