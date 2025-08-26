ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ: Осетило се и у Србији, тресло код Прибоја
26.08.2025. 22:17 22:20
Коментари (0)
У уторак, 26. августа 2025. године, у 22:06 часова забележен је земљотрес јачине 2,5 степени по Рихтеровој скали на подручју Босне и Херцеговине.
Према доступним подацима, епицентар потреса био је у близини Прибоја, око 18 километара од центра града, на координатама 43.62 северне географске ширине и 19.3 источне дужине, недалеко од места Рудо.
Према извештају Европско-медитеранског сеизмолошког центра, хипоцентар је забележен на дубини од око 7 километара испод површине земље.
За сада нема података о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе настављају да прате ситуацију.