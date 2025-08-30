ШОФЕР САСЛУШАН Тужилаштво тражи притвор за возача аутобуса који је у Земуну ПРЕГАЗИО ДЕВОЈКУ
У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је возач аутобуса Миомир Т. (60) због постојања основа сумње да је 28. августа у Земуну извршио кривично дело Тешко дело против безбедности јавног саобраћаја.
Осумњичени је на саслушању изнео своју одбрану, саопштило је Више јавно тужилаштво у Београду.
Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор због постојања особитих околности да ће поновити кривично дело у кратком временском периоду и због узнемирења јавности.
Постоје основи сумње да је Миомир Т. 28. августа око 12:05 часова на раскреници улица Цара Душана и Бранка Пешића, возећи аутобус на линији 18, ушао у раскрсницу када му је семафором био забрањен пролаз, односно упаљено црвено светло, чиме је поступио супротно Закону о безбедности саобраћаја на путевима.
Том приликом је предњим делом аутобуса ударио, на коловоз оборио и точковима прешао преко пешака, 16-годишње девојке која је у том тренутку прелазила преко обележеног пешачког прелаза, када јој је семафором прелаз био дозвољен, односно упаљено зелено светло за пешаке.
Након тога је осумњичени аутобусом наставио кретање и прешао на леву саобраћајни траку, намењену за кретање возила из супротног смера и том приликом је предњим делом аутобуса ударио у предњи део делом ударио у аутомобил, а наведено возило је од силине удара одбачено уназад па је задњом десном страном ударило у предњи део другог возила, а то возило је такође одбачено уназад и десном бочном страном ударило је у предњи део трећег возила, која возила су у том тренутку била заустављена због црвеног светла на семафору.
Потом је осумњичени аутобусом излетео ван коловоза у десну страну улице и предњим делом аутобуса ударио у ограду и зид куће у улици Цара Душана.
Услед наведеног догађаја од задобијених повреда на лицу места је преминула 16-годишња девојка, док су лаке телесне повреде задобили – по један путник из путничког возила и један из аутобуса.