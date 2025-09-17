АФД ДОБАЦИО ДА РЕКОРДНЕ ПОДРШКЕ У НЕМАЧКОЈ! Историјски успех, у најновијој анкети први пут претекли демахришћански блок!
Екстремно десничарска Алтернатива за Немачку (АфД) забележила је историјски успех у најновијој анкети YouGov-a, где је први пут претекла блок Хришћанско-демократске и Хришћанско-социјалне уније (ЦДУ/ЦСУ) са рекордних 27 одсто подршке, објавио је немачки "Велт".
Према резултатима, АфД је забележио скок од два процентна поена у односу на претходну анкету из августа, док је блок ЦДУ/ЦСУ изгубио један поен, спустивши се на 26 одсто.
На трећем месту налази се Социјалдемократска партија (СПД) са 15 одсто, док су Зелени изгубили један поен и сада имају 11 одсто подршке.
Анкета YоуГов-а, спроведена између 12. и 15. септембра на узорку од 1.649 бирача са правом гласа, показује динамичну политичку сцену у Немачкој, у којој се традиционалне странке суочавају са конкуренцијом - АфД-ом, који је све популарнији, посебно међу десним бирачима, наводи "Велт".