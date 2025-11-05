clear sky
АФЕРА КОЈА ПОТРЕСА ГРЧКУ Половина ЕУ субвенција је била незаконита, сада сваку животињу чипују

05.11.2025. 17:04 17:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: pixabay.com

АТИНА: Грчка влада планира увођење микрочипова за праћење домаћих животиња и њихову регистрацију у дигиталној бази података, како би повратила поверење у управљање пољопривредним субвенцијама након недавне афере о преварама односно злоупотреби ЕУ субвенција.

Према акционом плану који је данас достављен Европској комисији, нови систем треба да омогући тачно евидентирање и надзор сваке животиње, преноси Еурактив. Док не постане потпуно оперативан, број грла провераваће се путем рачуна о продаји млека и меса, као и евиденције о куповини сточне хране.

Европско јавно тужилаштво претходно је открило злоупотребе у којима су сточари на Kриту пријављивали нереално велики број коза и оваца у односу на капацитете острва. На тај начин, пољопривредници су незаконито остваривали веће субвенције из Заједничке пољопривредне политике (ЗПП), појашњава бриселски портал.

Фото: pixabay.com

Од 2020. године број регистрованих животиња у Грчкој скочио је са 2,2 милиона на чак 7,8 милиона, што представља око 45 одсто укупног сточног фонда земље. Влада се у плану обавезала и на израду нове дигиталне геопросторне карте државе, као и на развој алата за проверу власништва над пољопривредним парцелама.

Истовремено, незадовољни грчки пољопривредници најавили су протесте у Атини 11. новембра, због, како наводе, лошег реаговања власти на аферу која је потресла земљу. Претходног месеца, најмање 37 људи ухапшено је широм Грчке у оквиру истраге о особама које су лажирале власништво над земљиштем и сточним грлима како би добиле пољопривредне субвенције Европске уније.

Фото: pixabay.com

Грчка полиција процењује да су осумњичени примили 20 милиона евра субвенција у периоду од 2018. до 2022. године и да је око половине те помоћи добијено незаконито. Претреси су изведени у сарадњи полиције Грчке и Европског јавног тужилаштва (ЕППО).

Раније ове године, европски тужиоци су саопштили да су пронашли доказе да су пољопривредници и поједини државни званичници преварили Европску унију како би добили субвенције, и то најкасније од 2019. године.

Грчко тужилаштво покренуло је истрагу владине агенције ОПЕKЕПЕ, која руководи пољопривредним субвенцијама и на годишњем нивоу расподељује око 2,5 милијарди евра помоћи.

Грчка ЕУ  субвенцијe субвенције ЕУ
Вести Свет
