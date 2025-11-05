АФЕРА КОЈА ПОТРЕСА ГРЧКУ Половина ЕУ субвенција је била незаконита, сада сваку животињу чипују
АТИНА: Грчка влада планира увођење микрочипова за праћење домаћих животиња и њихову регистрацију у дигиталној бази података, како би повратила поверење у управљање пољопривредним субвенцијама након недавне афере о преварама односно злоупотреби ЕУ субвенција.
Према акционом плану који је данас достављен Европској комисији, нови систем треба да омогући тачно евидентирање и надзор сваке животиње, преноси Еурактив. Док не постане потпуно оперативан, број грла провераваће се путем рачуна о продаји млека и меса, као и евиденције о куповини сточне хране.
Европско јавно тужилаштво претходно је открило злоупотребе у којима су сточари на Kриту пријављивали нереално велики број коза и оваца у односу на капацитете острва. На тај начин, пољопривредници су незаконито остваривали веће субвенције из Заједничке пољопривредне политике (ЗПП), појашњава бриселски портал.
Од 2020. године број регистрованих животиња у Грчкој скочио је са 2,2 милиона на чак 7,8 милиона, што представља око 45 одсто укупног сточног фонда земље. Влада се у плану обавезала и на израду нове дигиталне геопросторне карте државе, као и на развој алата за проверу власништва над пољопривредним парцелама.
Истовремено, незадовољни грчки пољопривредници најавили су протесте у Атини 11. новембра, због, како наводе, лошег реаговања власти на аферу која је потресла земљу. Претходног месеца, најмање 37 људи ухапшено је широм Грчке у оквиру истраге о особама које су лажирале власништво над земљиштем и сточним грлима како би добиле пољопривредне субвенције Европске уније.
Грчка полиција процењује да су осумњичени примили 20 милиона евра субвенција у периоду од 2018. до 2022. године и да је око половине те помоћи добијено незаконито. Претреси су изведени у сарадњи полиције Грчке и Европског јавног тужилаштва (ЕППО).
Раније ове године, европски тужиоци су саопштили да су пронашли доказе да су пољопривредници и поједини државни званичници преварили Европску унију како би добили субвенције, и то најкасније од 2019. године.
Грчко тужилаштво покренуло је истрагу владине агенције ОПЕKЕПЕ, која руководи пољопривредним субвенцијама и на годишњем нивоу расподељује око 2,5 милијарди евра помоћи.