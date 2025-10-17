АКО ИМАТЕ ФЕЈСБУК НАЛОГ, МОЖЕТЕ ДА ДОБИЈЕТЕ 600 ЕВРА Фејсбук у проблему, ЕВО КАКО МОЖЕТЕ ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА ОДШТЕТУ
До краја октобра 2025. корисници Facebookа могу остварити право на одштету до 600 евра због великог цурења личних података које се догодило 2021. године.
О чему се ради?
У априлу 2021. дошло је до великог цурења података са Facebookа – више од 500 милиона корисничких налога завршило је на интернету. Међу објављеним информацијама налазили су се бројеви телефона, имена и други лични подаци.
Због тога се ти подаци и данас користе за спам поруке и лажне позиве.
Према пресуди Немачког савезног суда (BGH), погођени корисници могу тражити накнаду штете од око 100 евра. Међутим, они чији су поред имена и броја телефона објављени и додатни подаци попут адресе, е-маила, датума рођења или брачног статуса могу добити и до 600 евра.
Kако остварити одштету?
Немачка Удруга за заштиту потрошача (vzbv) покренула је колективну тужбу против Facebooka/Meta. Од 5. маја 2025. отворена је могућност пријаве у регистар тужби, а процес почиње 10. октобра.
Пријавити се можете бесплатно до краја октобра 2025.
Да бисте проверили имате ли право на одштету, можете користити взбв-ов онлине алат „Klage-Check“. Он кроз неколико питања показује да ли испуњавате услове, генерише пример текста за пријаву и објашњава како се испуњава образац.
Важне напомене:
- Није могуће пријавити се једним кликом – потребно је ручно испунити образац на сајту Савезног уреда за правосуђе (BfJ).
- Након пријаве, ваша права више не застаревају.
- Иако је суд пресудио у корист корисника, није још познато када и колико новца ће бити исплаћено.
- Придруживање тужби је бесплатно и не захтева адвоката или правну заштиту.
Ако сте корисник Facebooka и сумњате да су вам лични подаци процурили 2021., сада имате прилику да се бесплатно укључите у колективну тужбу и евентуално остварите одштету до 600 евра. Процес је једноставан и траје само неколико минута – али рок је крај октобра 2025.
Извор: Телеграф