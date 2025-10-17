clear sky
АКО ИМАТЕ ФЕЈСБУК НАЛОГ, МОЖЕТЕ ДА ДОБИЈЕТЕ 600 ЕВРА Фејсбук у проблему, ЕВО КАКО МОЖЕТЕ ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА ОДШТЕТУ

17.10.2025. 11:40
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Fejsbuk
Фото: pixabay.com

До краја октобра 2025. корисници Facebookа могу остварити право на одштету до 600 евра због великог цурења личних података које се догодило 2021. године.

О чему се ради?

 

У априлу 2021. дошло је до великог цурења података са Facebookа – више од 500 милиона корисничких налога завршило је на интернету. Међу објављеним информацијама налазили су се бројеви телефона, имена и други лични подаци.

Због тога се ти подаци и данас користе за спам поруке и лажне позиве.

Према пресуди Немачког савезног суда (BGH), погођени корисници могу тражити накнаду штете од око 100 евра. Међутим, они чији су поред имена и броја телефона објављени и додатни подаци попут адресе, е-маила, датума рођења или брачног статуса могу добити и до 600 евра.

Kако остварити одштету?

Немачка Удруга за заштиту потрошача (vzbv) покренула је колективну тужбу против Facebooka/Meta. Од 5. маја 2025. отворена је могућност пријаве у регистар тужби, а процес почиње 10. октобра.

Пријавити се можете бесплатно до краја октобра 2025.

Да бисте проверили имате ли право на одштету, можете користити взбв-ов онлине алат „Klage-Check“. Он кроз неколико питања показује да ли испуњавате услове, генерише пример текста за пријаву и објашњава како се испуњава образац.

Важне напомене:

  • Није могуће пријавити се једним кликом – потребно је ручно испунити образац на сајту Савезног уреда за правосуђе (BfJ).
  • Након пријаве, ваша права више не застаревају.
  • Иако је суд пресудио у корист корисника, није још познато када и колико новца ће бити исплаћено.
  • Придруживање тужби је бесплатно и не захтева адвоката или правну заштиту.

Ако сте корисник Facebooka и сумњате да су вам лични подаци процурили 2021., сада имате прилику да се бесплатно укључите у колективну тужбу и евентуално остварите одштету до 600 евра. Процес је једноставан и траје само неколико минута – али рок је крај октобра 2025.

Извор: Телеграф

Фејсбук цурење података крађа података
