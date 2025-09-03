АКО ЈЕ СПЕМАН, НЕКА ДОЂЕ Путин позвао Зеленског у Москву, каже да “постоји светло на крају тунела“
Руски председник Владимир Путин изјавио је данас да не искључује могућност састанка са украјинским председником Володимиром Зеленским и предложио да се тај састанак одржи у Москви.
“Ако је Зеленски спреман за састанак, нека дође у Москву”, рекао је Путин, уз оцену да “постоји светло на крају тунела”, преноси агенција РИА Новости.
Он је рекао да уколико превлада здрав разум, онда може доћи до договора о томе како да се рат у Украјини заврши на задовољавајући начин.
“У супротном случају, мораћемо све да решимо војним путем”, рекао је Путин и додао да је обавестио америчког председника Доналда Трампа о томе да жели да се састане са Зеленским.
Он је рекао да је могуће постићи прихватљиву опцију за окончање рата, додајући да су сви покушаји Русије да мирним путем реши украјинско питање били осујећени.
Истакао је да види искрену жељу Трампове администрације да се реши украјински сукоб, а Зеленског је назвао “вршиоцем дужности шефа администрације Украјине”.
Сумирајући своју посету Кини, где је присуствовао војној паради поводом обележавања Дана победе у Другом светском рату, Путин је рекао да је посета била веома позитивна и оценио да Кина остаје покретач глобалне економије.
“У том смислу, посебно бих истакао кинеску иницијативу о глобалном управљању. Чини ми се да је ово веома правовремено и, што је важно, ова иницијатива је усмерена на позитивну сарадњу између оних земаља које су се окупиле на самиту у Кини и наших потенцијалних партнера међу земљама које тренутно не желе да прогласе ово партнерство”, рекао је Путин и додао да потреба за енергетским ресурсима расте, укључујући и у кинеској економији.
Говорећи о принципу мултиполарности, Путин је рекао да то не значи да се појављују нови хегемони у свету, већ да све земље треба да имају једнака права.
(K1info.rs)