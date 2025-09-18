clear sky
18.09.2025.
АЛБАНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПОТВРДИО Еди Рама отпочео четврти мандат као премијер

18.09.2025. 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

ТИРАНА: Албански парламент потврдио је данас четврти мандат за премијера Едију Рами, који је најавио да ће приоритет нове владе бити чланство земље у Европској унији до 2030. године.

Рама, једини кандидат за премијера, добио је подршку 82 од укупно 140 посланика, пренео је Ројтерс. 

Његова Социјалистичка партија четврти пут заредом освојила је већину на парламентарним изборима одржаним у мају.

"Албанија 2030. у ЕУ је централни део овог мандата. Европска Албанија је водиља за сваки аспект нашег програма и метроном за ритам сваке реформе", рекао је Рама у обраћању посланицима.

Како је пренео Ројтерс, углед Албаније нарушен је корупцијским аферама, а аналитичари упозоравају да земља остаје "чвориште криминалних група које перу новац од трговине дрогом и оружјем, што отежава приступање ЕУ".

У покушају да одговори на критике, Рама је прошле седмице именовао бота генерисаног вештачком интелигенцијом по имену Диела, што значи "Сунце"да управља и додељује јавне тендере приватним компанијама ради сузбијања корупције.

"Нисам овде да заменим људе, већ да им помогнем", поручио је Диела у видео обраћању пре гласања о новој влади.

Опозиција је оценила потез неуставним, јер бот нема држављанство и да би могло да дође до злоупотребе.

"Овај мандат је заснован на криминалу, корупцији, дрогама и кршењу Устава и закона", рекао је лидер Демократске партије Сали Бериша, критикујући и недостатак дебате пре гласања.

албанија еди рама
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
