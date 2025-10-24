АЛОН ОХЕЛ ИЗАШАО ИЗ БОЛНИЦЕ Српски држављанин који је био две године у заточеништву Хамаса опоравак наставља код куће
Алон Охел, држављанин Србије који је ослобођен из заточеништва Хамаса након више од две године, данас је отпуштен из Рабин медицинског центра након што је прошао све потребне прегледе, саопштено је из болнице.
По отпуштању, Алон Охел ће започети процес опоравка у рехабилитационом одељењу болнице намењеном повратницима.
"Хвала свим људима у Израелу који су подржавали моју породицу и учинили све да ме доведу кући", рекао је Охел приликом изласка из болнице.
Додао је да иде кући "да започнем процес рехабилитације и самоусавршавања како бих могао да наставим живот и остварим све циљеве, све оно што желим да постигнем у животу."
Подсетимо, Алон Охел био је киднапован од стране Хамасових терориста са музичког фестивала Нова 7. октобра 2023. године и две године је био у заточеништву у Гази.
Ослобођен је заједно са још 19 преживелих талаца 13. октобра, у оквиру примене примирја које је ступило на снагу током рата.