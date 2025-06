(АУДИО) ОБЈАВЉЕН АУДИО-СНИМАК, МОСАД УПУТИО ЈЕЗИВЕ ПРЕТЊЕ ИРАНСКОМ ГЕНЕРАЛУ:  Убићемо тебе, твоју жену и децу, имаш 12 сати времена

Вашингтон пост је добио и објавио аудио позив који се одиграо само неколико сати након што је Израел покренуо прве нападе на иранска нуклеарна постројења 13. јуна.

Глас генерала је уклоњен како би се избегла његова идентификација, док је глас агента израелске обавештајне агенције Мосад већ био дигитално измењен у снимку.

- Зовем из земље која је пре два сата послала Саламија, Багерија и Шамханија у пакао - рекао је агент, мислећи на високе иранске мете које је убио Израел, међу којима је био и Хосеин Салами, шеф Иранске револуционарне гарде.

- А сада за вас, сада вам предлажем... - изговара агент Мосада, који затим пита да ли генерал може да га чује, након чега понавља оно што је већ рекао.

- Сада вам могу саветовати, имате 12 сати да побегнете са женом и дететом. У супротном сте на нашој листи управо сада. Сви ви, један по један, на листи сте коју гледам, и ви сте наше следеће мете. Гађаћемо вас, вашу породицу, вашу децу, све, прекрићемо вас прашином. Звао сам само да вам кажем, док има времена. Даћу вам времена. Као што сам рекао, 12 сати од овог тренутка имате времена да побегнете. Ако не урадите то, немате никога другог да кривите осим себе. Ближи смо вам него ваша сопствена вратна жила. Имајте то у глави. Нека вас Бог чува - говори агент Мосада у снимку.

Иранац је деловао збуњено у одговору, што је навело израелског агента да понови своју поруку.

- Све ове дивљаке, све ове људе попут Саламија, послали смо их на исто место на које су требали да оду много раније. Да ли желите да будете један од њих? Да ли желите да будете следећи на листи? Да ли желите да уништите и своју жену и дете? - још једном је питао припадник Мосада.

Настала је дуга пауза.

- Па шта да радим сада? - чује се како ирански генерал пита.

- Одмах вам кажем. Дао сам вам предлог - оговара Израелац.

- Реците - каже Иранац.

- Имате 12 сати да направите видео у ком кажете: "Отишли смо од ове владе и нисмо спремни да жртвујемо своје животе за људе који су уништавали нашу земљу 46 година. Само су убијали, крали, узимали. Само су секли децу ове земље на комаде" - изговара агент Мосада.

- Па како да вам га пошаљем? - пита генерал.

- Послаћу вам Телеграм ИД. Пошаљите га тамо. Видите, имамо све о вама. Изгледа да нисте разумели. Јасно је да чак ни не разумете где се тренутно налазите. Кажем вам да смо напали све ваше вође. Претворили смо их у прах. Сада седите овде и мислите да разговарате са мном. Зовем да вам дам предлог како да спасеш жену и дете, бедниче. Јеси ли збуњен? - говори агент.

Позив је завршен додатним логистичким питањима о томе како тачно ирански генерал да пошаље видео Израелу.

Иран и Израел размењују ватру још од тих почетних израелских ваздушних напада 13. јуна. Сједињене Америчке Државе су се потом придружиле Израелу, бомбардујући три иранска нуклеарна објекта, након чега је уследио симболичан ирански напад на америчку базу у Катару, који је прошао без штете и жртава.

Након тога је уследила Трампова објава о прекиду ватре.

The Washington Post has published an audio file in which Mossad agents contact 20 IRGC commanders and give them 12 hours to flee Iran, or they and their families will be killed. pic.twitter.com/Q1n01AUV8Y

— Joe Truzman (@JoeTruzman) June 23, 2025