АУТОМОБИЛ СМРТИ УДАРИО У АУТОБУС Троје мртвих, више од 15 повређених

03.09.2025. 11:55
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

Најмање три особе су погинуле, а више од 15 је превезено у болницу након тешке несреће код Ботошана у којој су учествовали аутомобил и аутобус.

У аутобусу је било 17 особа, а у аутомобилу четири.


На лице места стигло је неколико екипа Хитне помоћи, а једна особа је хеликоптером превезена у болницу у Јашију. 

Убрзо су на место несреће стигли и ватрогасци који су повређене извлачили из слупаних возила.

Троје преминулих је било у аутомобилу. Како се сумња, возач је наводно заспао за воланом, али то није потврђено. 

С обзиром на број људи који су учествовали у несрећи, активиран је црвени интервентни план на нивоу округа. 

Црвени интервентни план је активиран од 9.40 сати. 

За сада није познато како је тачно дошло до тешке несреће. 

Увиђај је у току, након чега ће бити познато више детаља. 

(Telegraf.rs)

