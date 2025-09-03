АУТОМОБИЛ СМРТИ УДАРИО У АУТОБУС Троје мртвих, више од 15 повређених
Најмање три особе су погинуле, а више од 15 је превезено у болницу након тешке несреће код Ботошана у којој су учествовали аутомобил и аутобус.
У аутобусу је било 17 особа, а у аутомобилу четири.
На лице места стигло је неколико екипа Хитне помоћи, а једна особа је хеликоптером превезена у болницу у Јашију.
Убрзо су на место несреће стигли и ватрогасци који су повређене извлачили из слупаних возила.
Троје преминулих је било у аутомобилу. Како се сумња, возач је наводно заспао за воланом, али то није потврђено.
С обзиром на број људи који су учествовали у несрећи, активиран је црвени интервентни план на нивоу округа.
Црвени интервентни план је активиран од 9.40 сати.
За сада није познато како је тачно дошло до тешке несреће.
Увиђај је у току, након чега ће бити познато више детаља.