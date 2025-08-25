clear sky
БЕСКУЋНИК УБИЈАО БЕСКУЋНИКЕ Тела бацао у реку а сада је ухапшен; Париз данима стрепео

25.08.2025. 17:37 17:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Pixabay.com

Француска полиција привела је неименованог мушкарца због сумње да је убио четири мушкарца, чија су тела пронађена у Сени на ободу Париза, саопштило је данас локално тужилаштво.

Наводи се да је осумњичени бескућник и да се често налазио у области где су тела пронађена, преноси Ројтерс.

Адвокат осумњиченог, Антоан Ори, рекао је да из правних разлога не може да наведе име свог клијента, који је ухапшен прошле недеље и изведен пред судију.

Тела су пронађена 13. августа у области познатој по сусретима хомосексуалних парова, Шоази-ле-Роа, која се налази у југоисточном предграђу француске престонице.

Две жртве, Алжирац и Тунишанин, такође су биле бескућници, а убијени су и други Алжирац (21), који је живео у близини и један Француз (48).

Вести Свет
