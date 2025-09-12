”БИЋЕ ТУ ТЕШКИХ УДАРАЦА” Трамп поново прети Русији: Губим стрпљење с Путином
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да његово стрпљење са руским председником Владимиром Путином "истиче" и најавио нове оштре економске мере против Москве, због застоја у мировним преговорима са Украјином.
"Некако ми понестаје стрпљења, и то убрзаним темпом. Биће ту тешких удараца кроз санкције банкама, нафтном сектору и царинама", рекао је Трамп у интервјуу за Фокс њуз (Fox News).
Он је навео да је његова администрација већ предузела одређене кораке, укључујући увођење тарифа Индији због куповине руске енергије, али је додао да очекује веће ангажовање европских земаља, јер је, како је рекао, "ово више проблем Европе него наш".
У међувремену, Кремљ је потврдио да су преговори са Украјином на "паузи", иако су комуникациони канали и даље активни.
Трамп је претходно покушавао да организује директне преговоре између Путина и украјинског председника Володимира Зеленског.
Сједињене Државе планирају да на данашњем састанку министара финансија Г7 затраже увођење тарифа до 100 одсто Кини и Индији због куповине руске нафте, правни оквир за заплену замрзнуте руске државне имовине и потенцијално њено коришћење за финансирање украјинске одбране, преноси Блумберг.
Раније ове недеље, Трамп је рекао европским званичницима да је спреман да уведе свеобухватне нове тарифе Индији и Кини како би приморао Путина да седне за преговарачки сто са Украјином - али само ако то учине и земље у Европи.
Већина од око 300 милијарди долара руске имовине налази се у Европи.