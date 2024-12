(ВИДЕО) БОМБАРДОВАН АЕРОДРОМ У РУСИЈИ, ИМА МРТВИХ! КИЈЕВ НАПАО АМЕРИЧКИМ РАКЕТАМА! Руско Министарство одбране: "Ово неће проћи без одговора"

- Ујутру 11. децембра, Кијев је извео ракетни напад западним прецизним оружјем на војни аеродром у Таганрогу у Ростовској области. Током истраге је поуздано утврђено да је шест балистичких ракета америчке производње АТАЦМС коришћено у нападу - наводи се у саопштењу.

У саопштењу се додаје да међу особљем има жртава. Министарство је истакло да овај непријатељски напад неће остати без одговора и да ће бити предузете неопходне мере.



The Russian Defense Ministry confirmed the ATACMS strike on the Taganrog military airfield in the Rostov region.



There are casualties among personnel.



After nearly 2 weeks of silence the Ukrainian have again used western strike systems on Russian territory. pic.twitter.com/6FElVefOPW

— ayden (@squatsons) December 11, 2024