РАСТУ ПЛАТЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Повећан и број дана ГОДИШЊЕГ ОДМОРА; Радује се 500.000 СРБА
Немачка влада, локалне власти и синдикати договорили су веће плате у јавном сектору још пре неколико месеци.
За око 2,5 милиона запослених, плате је требало да се повећају за 3% почев од априла 2025. године. Међутим, већина радника још увек није примила додатни новац. То би ускоро могло да се промени.
Због чега се касни са исплатом?
Како наводи Синдикат образовања и науке (GEW), радници су морали да чекају иако су нове платне скале брзо усвојене. Разлог су били тзв. редакциони преговори, у којима се прецизно усаглашава текст измењених колективних уговора.
Према речима директорке за колективне преговоре из GEW-a, послодавци су могли раније да примене повећања, али су одуговлачили како би извршили додатни притисак и прогурали измене.
Синдикална борба успела
На крају су договорене тачке остале на снази. Синдикати, посебно вер.ди, издржали су притиске и обезбедили да се договор спроведе. GEW navodi да ће веће плате ускоро бити исплаћене ретроактивно од априла.
Ипак, свака општина сама одлучује када ће новац стварно бити уплаћен радницима. Удруга општинских послодаваца (ВКА) поручује да ће исплате у многим местима трајати још неколико недеља.
ПРЕГЛЕД ПОВЕЋАЊА ПЛАТА:
Од 1. априла 2025: +3,0%, али најмање 110 евра (око 12.900 динара)
Од 1. маја 2026: додатних +2,8%
Трајање колективног уговора: 27 месеци
Минимално повећање од 110 евра нарочито користи запосленима са нижим примањима – за већу социјалну равнотежу
Додатни дан годишњег одмора од 2027. године
Почев од 2027. године, радници који раде 5 дана недељно добиће додатни дан годишњег одмора, чиме ће им укупан број дана одмора порасти на 31 дан годишње.
Такође, запослени ће имати могућност да део годишњег бонуса замене за још три слободна дана, што им даје већу контролу над слободним временом и одмором.
Колико Срба живи у Немачкој и да ли их ово погађа?
Према званичним подацима (из 2024. године) у Немачкој живи око 450.000 до 500.000 људи пореклом из Србије.
Многи су запослени у јавном сектору, посебно у здравству, социјалној заштити, школама, комуналним службама и управи.
Да ли се ове промене односе и на Србе?
Да, али само ако су запослени у јавном сектору Немачке. То значи:
Ако радите као медицинска сестра, неговатељ, наставник, комунални радник или у општинској управи – ове промене се односе и на вас.
Повећање плата, додатни дан одмора и друге погодности важе за све раднике у јавном сектору, без обзира на порекло или држављанство, под условом да имају уговор о раду у немачком јавном сектору.
