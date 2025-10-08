broken clouds
НЕСЛАВАН РЕКОРД У Републици Српској дневно се возом превесе 214 путника!

08.10.2025. 16:13 16:24
Пише:
Дневник
Извор:
Глас српске / Независне
Фото: Pixabay.com

БАЊАЛУКА, ДОБОЈ: Веровали или не, у возовима у Републици Српској се, у прошлој години, у просеку дневно возило свега 216 путника.

Овај податак проистиче из информације Републичког завода за статистику, према којим је у железничком саобраћају у Републици Српској прошле године евидентирано 79.000 путника.

Када је у питању превоз робе, у 2024. години транспортовано је 3.718 хиљада тона терета.

Стварна дужина пруге у Републици Српској износи 417 километара и није се мијењала годинама.

Обустава рада

Мењао се, међутим, број превезених путника, са 89.000, колико их је забележено 2023. године, на 79.000 у 2024.

"Жељезнице Републике Српске" једно је од јавних предузећа која су у великим проблемима у пословању.

Њихови радници обуставили су рад у ноћи између 30. септембра и 1. октобра.

Наставили су да раде 1. октобра, када су им плате за август  уплаћене.

Потребан ресет

Новинарка Блумберг Адрије Свјетлана Шурлан оцењује да највећим јавним предузећима треба озбиљан ресет, а показују то, додаје, и подаци о њиховом пословању.

"'Жељезнице' су повећале губитак на 34 милиона у 2024. години. Само Матично предузеће 'Електропривреда РС' има годишњи пад добити за 98 одсто у 2024. години, а да не говоримо о пословању зависних предузећа. 'Шуме РС' су 2024. годину завршиле у минусу од 14 милиона конвертибилних мараца”, истиче Шурланова за "Независне новине".

железнички саобраћај превоз путника република српска
Услови коришћења
