БРИТАНЦИ ЗАРОБИЛИ "КОТОР" Црногорски теретни брод чека одлуку суда због дуга према данској компанији
ПОДГОРИЦА: Црногорски теретни брод "Котор" од суботе у подне је и званично заробљен у Великој Британији по налогу Високог суда правде британског Адмиралитета и то због дуга према данској компанији "Клипер Булк", која је била претходни унајмитељ бродова "Црногорске пловидбе" у чијем власништву је и брод "Котор".
Налог је издат на захтев данске компаније "Клипер Булк", која већ пред лондонском арбитражом води поступак против "Црногорске пловидбе", преносе подгоричке "Вијести".
Данска компанија тврди да јој црногорска фирма дугује 160.619,80 долара на име преплаћене најамнине коју јој је уплатила за "Котор", односно још 129.755,75 долара преплаћене најамнине за брод "Двадесетпрви мај".
У складу са одлуком суда, британска Гранична служба је дала налог лучком капетану у луци Тајн, где се тренутно налази "Котор", да брод зароби и чува у луци на сигуран и безбедан начин до даље одлуке суда.
Налог за заробљавање брода ступио је на снагу у суботу у 12 часова.
Ово би могло значајно да закомпликује процес хитне продаје "Котора" који је, по налогу Министарства поморства и Владе Црне Горе, Скупштина акционара "Црногорске пловидбе" наложила менаџменту те компаније да хитно спроведе у дело.
Брод "Котор" је од 4. августа, налогом британске инспекције, у статусу задржаног брода у тој луци, због откривених укупно 22 недостатка техничке и процедуралне природе.
То је други пут да је брод у последња два месеца задржан у страној луци.
Више од месец дана брод је био блокиран у Сједињеним Америчким Државама, у луци Савана, због техничких кварова које је евидентирала америчка Обалска стража.
Брод "Котор" испловио је из САД 17. јула након што су, према наводима Црногорске пловидбе, отклоњени сви технички недостаци уз потврду инспекције Биро Веритас.
Брод је према плану требало да уплови у британску луку 30. јула, али су проблеми уследили одмах по доласку.