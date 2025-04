ЧАСИВ ЈАР ПОД РУСКОМ КОНТРОЛОМ Велики покрет јединица према Николајеву (ФОТО)

Како је пренео грчки портал pronews.gr, јужни окрузи су заузети и борбе се сада крећу ка оближњем граду Николајеву.



Напомиње се да 24 украјинске бригаде дејствују на ширем подручју Часив Јара.

Међутим, како се даље наводи, заузимање града не значи да је битка за тај град завршена, јер се очекује да ће Украјинци поново напасти, користећи Николајев као полазну тачку за поновну инфилтрацију у јужне области и центар града.

I have some new info on the new Ukrainian tactical sign (now signs) in the Lyman and Chasiv Yar direction, and it could suggest that a series of counterattacks are going to occur at some point.



First and foremost, it turns out that there is not just one new tactical sign, but… pic.twitter.com/WbPOmpaoDM

