Задржавања за аутомобиле на неколико граничних прелаза ОВДЕ СУ НАЈВЕЋЕ ГУЖВЕ

20.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Танјуг/Јарослав Пап

Путничка возила очекују задржавања на неколико граничних прелаза, највише на Хоргошу и Батровцима на излазу из земље, по сат врмена, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).

Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, на Хоргошу аутобуси на излазу чекају сат и по времена.

Задржавања за аутомобиле има и на граничном прелазу Шид на излазу из Србије, пола сата, као и на Градини на улазу у земљу, 20 минута.

Теретна возила на излазу из земље чекају по два сата на Батровцима и Сремској Рачи и на улазу на Прешеву, сат времена.

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.

гранични прелаз гужве
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
