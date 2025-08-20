Задржавања за аутомобиле на неколико граничних прелаза ОВДЕ СУ НАЈВЕЋЕ ГУЖВЕ
20.08.2025. 19:01 19:02
Коментари (0)
Путничка возила очекују задржавања на неколико граничних прелаза, највише на Хоргошу и Батровцима на излазу из земље, по сат врмена, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).
Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, на Хоргошу аутобуси на излазу чекају сат и по времена.
Задржавања за аутомобиле има и на граничном прелазу Шид на излазу из Србије, пола сата, као и на Градини на улазу у земљу, 20 минута.
Теретна возила на излазу из земље чекају по два сата на Батровцима и Сремској Рачи и на улазу на Прешеву, сат времена.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.