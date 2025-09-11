light rain
”ЧУВЕНА” НАСТАВНИЦА ИЗ МИСУРИЈА ПОНОВО УХАПШЕНА Опет јој пронашли ученика у кући; Има оптужницу као из хорора

11.09.2025. 19:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Tanjug/ Shutterstock.com/Vladimir Khodataev
Фото: Tanjug/ Shutterstock.com/Vladimir Khodataev

ЏЕФЕРСОН СИТИ: Бивша наставница на замени у Мисурију Кариса Џена Смит (31) која је оптужена да је малолетницима, међу којима су били и ученици, нудила новац за секс и давала им марихуану и алкохол, поново је ухапшена након што је ухваћена у свом дому са једном од жртава, потврдио је шериф округа Пуласки Стејси Бол.

Кариса Џена Смит је ухапшена и оптужена за манипулисање сведоком, преноси данас УСА тудеј.

Према судским документима, тужиоци су поднели захтев за поништавање њене кауције и рекли су да је почетком септембра пронађена у својој кући са једном од жртава.

"Окривљеној је наређено да нема контакт ни са једном жртвом у овом случају. Окривљена се није придржавала правила доброг понашања", написао је тужилац Џефри Томас у документима.

Њена кауција је поништена ове недеље и од 10. септембра, она се налази у затвору округа Пуласки без кауције, рекао је шериф тог округа.

Смит је претходно оптужена по 19 тачака оптужнице, укључујући сексуалну трговину људима, содомију, силовање и покровитељство над проституцијом, наводи се у судским документима.

Према онлајн судским документима, њено суђење требало би да почне 29. октобра.

наставница
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
