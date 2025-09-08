broken clouds
25°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕО АЕРОДРОМА ЕВАКУИСАН Опасност на Хитроу, на Терминалу 4 постоји сумња на инцидент са опасним материјама

08.09.2025. 20:13 20:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
Pixabay.com/Merry christmas, Boarding pass, Travel image. Free for use
Фото: Pixabay.com/Merry christmas, Boarding pass, Travel image. Free for use

Терминал 4 на лондонском аеродрому Хитроу евакуисан је данас поподне због сумње на инцидент са опасним материјама, саопштиле су локалне власти и службе хитне помоћи.

"Терминал 4 је затворен и евакуисан док хитне службе реагују на инцидент. Молимо путнике да не долазе на Терминал 4. Сви остали терминали функционишу нормално. Дајемо подршку присутним путницима и обезбедићемо додатне информације ускоро", рекао је портпарол аеродрома, преноси Скај њуз.

Портпарол Лондонске ватрогасне бригаде изјавио је да су на лице места послате специјализоване јединице, а део аеродрома је евакуисан "из предострожности".

На друштвеним мрежама се појавило више фотографија амбулантних возила испред Терминала 4. Национална железница Велике Британије саопштила је да возови тренутно не стају на станици Хитроу Терминал 4 "због ванредне ситуације".

Telegraf.rs/Tanjug

аеродром евакуација хитроу
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај