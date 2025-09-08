ДЕО АЕРОДРОМА ЕВАКУИСАН Опасност на Хитроу, на Терминалу 4 постоји сумња на инцидент са опасним материјама
Терминал 4 на лондонском аеродрому Хитроу евакуисан је данас поподне због сумње на инцидент са опасним материјама, саопштиле су локалне власти и службе хитне помоћи.
"Терминал 4 је затворен и евакуисан док хитне службе реагују на инцидент. Молимо путнике да не долазе на Терминал 4. Сви остали терминали функционишу нормално. Дајемо подршку присутним путницима и обезбедићемо додатне информације ускоро", рекао је портпарол аеродрома, преноси Скај њуз.
#JUSTIN: Check-in at Terminal 4 at Heathrow Airport has been closed and the terminal evacuated after an incident, officials confirmed.
Emergency services are currently on site, and passengers are being assisted by staff.
Authorities have urged travelers not to head to… pic.twitter.com/jWZgWQzwo2
— upuknews (@upuknews1) September 8, 2025
Портпарол Лондонске ватрогасне бригаде изјавио је да су на лице места послате специјализоване јединице, а део аеродрома је евакуисан "из предострожности".
На друштвеним мрежама се појавило више фотографија амбулантних возила испред Терминала 4. Национална железница Велике Британије саопштила је да возови тренутно не стају на станици Хитроу Терминал 4 "због ванредне ситуације".
Telegraf.rs/Tanjug