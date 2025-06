ДРАМА У АНТАЛИЈИ Страховит пожар захватио хотел и околне зграде ГОСТИ ЕВАКУИСАНИ; На десетине ватрогасаца у борби против ватрене стихије

- Ватра је избила у малом двоспратном хотелу у историјском делу града Калеичи у Анталији - известила је агенција Ихлас.



Пожар се проширио на још два пословна објекта поред хотела.

На терену је 10 ватрогасних возила и 35 ватрогасаца који се боре са ватреном стихијом.



Према изјавама очевидаца, ватра је избила око 12 часова по локалном времену, а пожар се брзо распламсао због јаког ветра.

Ватрогасне екипе су на лице места стигле у року од три минута од позива.

Гости који су се затекли у хотелу су евакуисани.

прочитајте још Гувернер Анталије Хулуси Шахин обишао је део града у којем је избио пожар и извршио инспекцију, пренео је портал Alanya постаси.

Гувернер Шахин је рекао да се пожар који је избио у хотелу проширио на још две зграде и да су укупно оштећена три пословна објекта.

Он је изјавио да је више нема ризика од ширења пожара на друге зграде, али да ватра још није стављена под контролу.

- Три собе хотела су биле пуне, гости су одмах евакуисани. Нико није повређен. Ватрогасне екипе настављају напоре да ставе пожар под контролу у том подручју - истакао је Шахин и додао да још није утврђено шта је изазвало пожар.



(k1info.rs)

🔥A fire broke out in a small hotel in the historical center of Antalya, Turkey



The incident happened in the Kaleichi quarter. As reported by TRT, the fire quickly spread to the entire roof of the building and several nearby houses and buildings.



Firefighters arrived at the… pic.twitter.com/okWkLFGSyB

— News.Az (@news_az) June 29, 2025