ДРАМА У ОВАЛНОМ КАБИНЕТУ Зеленском после свађе речено да напусти Белу кућу? ТРАМП ЗАГРМЕО: Време је да оде!

Трамп се консултовао са потпредседником САД Џеј Ди Венсом, државним секретаром Марком Рубиом, министром финансија Скотом Бесентом и другим највишим саветницима након драматичног обрачуна у којем су Трамп и Венс оптужили Зеленског да је показао незахвалност за америчку помоћ, рекао је званичник Беле куће.



Трамп је на крају донео одлуку да Зеленски "није спреман да преговара о миру".



Он је упутио Рубија и саветника за националну безбедност Мајка Валца да пренесу поруку: време је да Зеленски оде, рекао је извор за Си-Ен-Ен.



Како је навео извор, чланови украјинске делегације су били у посебној просторији, што је уобичајено када дође страни лидер у Белу кућу.



Они се обично поново окупљају за ручак...Док је припремљена храна лежала у близини на колицима у ходнику испред канцеларије прес секретара, Украјинци су добили инструкције да оду, рекао је званичник.

A Full-Video from the White House, of the Heated-Exchange earlier in the Oval Office between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/ex4cnLa6ZS

— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2025