ДРОН У ВАЗДУШНОМ ПРОСТОРУ РУМУНИЈЕ Мобилизована два Ф-16
13.09.2025. 21:20 21:21
ТЕМИШВАР: Министарство одбране Румуније саопштило је да су два борбена авиона Ф-16 полетела из базе у Фетештију након што је откривен дрон у румунском ваздушном простору.
Румунске власти су издале упозорења за северни део округа Тулча, позивајући грађане на опрез због могућег пада објеката из ваздуха.
Дрон је прешао око 10 км унутар територије Румуније и летео је око 50 минута изнад ваздушног простора НАТО-а, наводи се у саопштењу, преноси портал Диги 24.
Авиони су пратили дрон до области Килија Веке око 20 км од границе, након чега је дрон нестао са радара.
У операцији су учествовале и немачке Eurofighter јединице, које су пратиле други дрон у близини границе, али без уласка у румунски ваздушни простор.