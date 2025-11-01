scattered clouds
НЕМАЧКИ БИЛД ОТКРИВА Коме су крадљивци драгуља из Лувра покушали да продају плен

01.11.2025. 13:31 13:33
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Emma Da Silva

ПАРИЗ: Пљачкаши који су 19. октобра провалили у париски Лувр и украли накит покушали су да продају украдене предмете израелској безбедносној фирми "CGI Group" путем дарк веба, објавио је немачки лист Билд, позивајуćи се на Звика Навеха, извршног директора те компаније.

"Пет дана након пљачке Лувра, особа која се представила као представник пљачкаша контактирала нас је путем званичне веб странице "CGI Group". Питао је да ли бисмо преговарали на дарк вебу о куповини украдених уметничких дела и нагласио да имамо 24 сата да одговоримо", рекао је Навех.

Како се наводи, компанију CGI је претходно ангажовала анонимна особа са блиским везама са Лувром да пронађе лопове и накит који су украли.

Тајмс оф Израел пренео је дан након пљачке да је компанија CGI саопштила да је музеј Лувр затражио њену помоć у проналажењу украдених артефаката и да је Навех тада изјавио да их је "Лувр нарочито замолио да открију идентитет људи умешаних у крађу и да поврате украдене артефакте".

Када је реч о потоњој понуди представника пљачкаша, Навех је рекао да ју је компанија CGI прихватила.

Према његовим речима, након дугих преговора и истраге, утврђено је да непозната особа поседује барем неке од украдених предмета.

"Одмах смо ово пријавили надлежним органима у Паризу. Нажалост, бирократска кашњења су спречила могућност враћања барем неких уметничких дела", рекао је Навех.

лувр
Вести Свет
