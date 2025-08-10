ДРЖАВНА ПОМОЋ РОДИТЕЉИМА За свако дете до 15 година сваког месеца ВИШЕ ОД 120 ЕВРА
У августу се у Аустрији поново исплаћује школски додатак заједно са породичним додатком.
Ове године, захваљујући усклађивању са инфлацијом, износ по детету од шест до 15 година износи 121,40 евра.
Право на ову помоћ имају аутоматски сва деца за која се прима породични додатак, без потребе за посебним захтевом. Исплата се врши директно заједно са породичним додатком.
Око 900.000 школске деце широм Аустрије користи ову подршку. Школски додатак није исто што и акција „Schulstartklar!“, кроз коју породице са нижим примањима добијају додатних 150 евра у виду ваучера. Обавештења о тој помоћи тренутно се шаљу.
Финансијска подршка породицама
Од јула се породични додатак исплаћује месечно, најкасније до 8. у месецу, како би породице имале већу сигурност у планирању буџета. Ако датум исплате пада на викенд или државни празник, новац се исплаћује раније.
Породични додатак се исплаћује 12 пута годишње родитељима или породицама чија деца испуњавају услове. Висину износа и термине исплата могуће је проверити на сајту Финанз.ат, где постоји и калкулатор за породични додатак.
Колико Срба живи у Аустрији и да ли ова подршка важи за њих?
У Аустрији живи око 150.000 Срба, што је једна од највећих заједница странаца у тој земљи. Сви српски држављани који имају стални или дугорочни боравак и чија деца испуњавају услове за породични додатак имају право на ову финансијску подршку под истим условима као и аустријски грађани. То значи да и српске породице аутоматски добијају школски додатак од 121,40 евра по детету школске доби, уколико примају породични додатак.
