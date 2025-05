(ВИДЕО) РАЗОРНИ ТОРНАДО ПУСТОШИ АМЕРИКУ! Милиони људи на удару стравичних олуја, за све криве рекордне температуре

Велике градске области, укључујући Чикаго и Нешвил, суочавају се са озбиљним ризицима. У среду су снажне непогоде погодиле централне делове САД, док се за четвртак очекивао још озбиљнији талас олуја који би могао угрозити десетине милиона људи широм Средњег запада. Ово се догађа након периода привидног затишја, а метеоролози упозоравају на могућност целонедељног трајања неповољних временских услова, с кулминацијом током петка.



Сезона торнада у 2025. години већ се сврстава међу најактивније у историји, трећа је по броју забележених торнада, одмах иза рекордне 2011. и прошлогодишње интензивне сезоне. Мај је иначе месец са највише олујне активности.

TORNADO OUTBREAK POSSIBLE FRIDAY southeast Missouri through southern Ohio!



This includes locations like Poplar Bluff, MO; Jonesboro, AR, Paducah, KY; Evansville, IN; Carbondale, IL; Louisville, KY; and Cincinnati. Even Memphis to Nashville could be a corridor for… pic.twitter.com/flgKMxEqgm

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) May 16, 2025

У четвртак ујутро формирао се снажан олујни систем изнад северног дела централних држава, који је током дана и вечери захватио шири део Средњег запада. Према подацима Центра за прогнозу олуја, више од 20 милиона људи, у распону од Минесоте до Мичигена и Индијане, укључујући градове као што су Минеаполис, Милвоки и Чикаго било је изложено опасности од јаких олуја у распону од 3. до 5. степена.

Најмање девет торнада регистровано је у Минесоти и Висконсину, док су грмљавинске непогоде јачале током четвртка поподне. У округу Доџ у Висконсину пријављена је знатна штета локалне власти издале су упозорења на евакуацију и коришћење склоништа, потврдио је шериф Деј Шмит.

У Џуноу је једна особа превезена у болницу због повреда, док је, према речима шерифа, још једна или две особе задобиле лакше повреде. Више улица и путева затворено је услед оборених стабала и покиданих далековода.