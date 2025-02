ЕРУПЦИЈА ЏИНОВСКОГ ВУЛКАНА ДО КРАЈА ГОДИНЕ? Налази се на дну Пацифика, али би итекако могао изазвати ПЛАНЕТАРНО КАТАСТРОФАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Овај вулкан, висок око 1.100 метара који се простире на два километра и лежи на 1.400 метара испод површине Пацифичког океана, тренутно значајно отиче и подрхтава, што указује на накупљање магме. Вулканолози предвиђају ерупцију пре краја 2025. године, али упркос његовој активности научници нису забринути, пише “Дејли мејл”.



Мајк Поланд, научник вулканске опсерваторије Јелоустоун, истакао је да је Аксијал један од најбоље надгледаних подморских вулкана у свету.

- Фасцинантан је и заиста не представља опасност – рекао је он за “Каубој стејт дејли”.

Axial Seamount may dust the Pacific Northwest.



The yellow pin marks the location of a potentially explosive volcano. It is located in the Pacific Ocean, 375 miles west of Mount St. Helens.



Follow the yellow line in the first image.



Via: @ClimateRealists… pic.twitter.com/EK2zrI29gI — Mike Chillit (@MikeChillit) January 27, 2025

"Кад Аксијал еруптира..."

Смештен дуж гребена Хуан де Фука, ланца подморских вулкана који се простире између Орегона и Аљаске, Аксијал је млади, штитасти вулкан – односно великих димензија а веома ниског профила. Његова сличност са Мауна Лоом на Хавајима - највећим активним вулканом на Земљи - и типична неексплозивна природа ерупција штитастих вулкана смањују забринутост међу стручњацима у вези са предстојећом ерупцијом.

- Кад Аксијал еруптира, то ће бити веома слично хавајској ерупцији тока лаве. То није експлозивна ерупција, већ мирни изливи лаве која тече из калдере (тип кратера) и прелива се преко морског дна – рекао је Поланд.

Axial Seamount doesn’t pose a threat to humans, but observing what happens before and after its potential eruption could help scientists learn about submerged volcanoes and strengthen predictions. https://t.co/JssN5rRjZN — Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) January 14, 2025

Истраживач Универзитета Орегон Бил Чедвик предвиђа да ће Аксијал еруптирати до краја ове године, на основу недавног пораста његове активности.

- Имао је три ерупције у последњих 30 година, па га зато називамо најактивнијим вулканом у северозападном делу Пацифика, јер већина вулкана на копну није толико често активна и углавном проводе време спавајући, док Аксијал има прилично активно снабдевање магмом. Дакле, ако не еруптира, онда се надувава и припрема за следећу ерупцију. Зато стално пратимо шта се дешава са њим - рекао је он за “КОИН 6 њуз”.

TONIGHT AT SIX: I'm speaking with researchers about the possible eruption of Axial Seamount. https://t.co/tbN6HUxrkd — Jillian Fortner (@JillianKTVZ) January 10, 2025

"Надувава се попут балона"

Ерупције Аксијала забележене су 1998, 2011. и 2015, а нема сумње да је вулкан еруптирао много пута пре тих догађаја, како каже Поланд. Континуирано надимање Аксијала одражава нивое пре ерупције, што је навело стручњаке да предвиде скору ерупцију.

Након ерупције 2015, морско дно у околини Аксијала у почетку се подизало брзином већом од метар годишње. Та стопа је постепено успорила на око један центиметар годишње до 2023. Али, Чедвик је прошле године приметио да је морско дно почело поново да се надувава бржим темпом, достижући око 25 цм годишње.

- Врх Аксијала се надувава попут балона, док се магма доводи одоздо и складишти у резервоару испод врха вулкана. Балон постаје све већи и већи. И у једном тренутку, притисак ће постати превелик и магма ће отворити пукотину, истичући на површину. Кад се то догоди, морско дно се слеже, како се “балон” издувава – рекао је Чедвик за Oregonlive.com.

My favorite volcano Axial Seamount is ready to erupt again! Updated forecast blog from Bill Chadwick et al. Looking forward to seeing some fresh lava flows very soon... video from last years expedition w/ @whoi @TAMU #nsffunded #deepsea #volcano #erupt https://t.co/V4oyL4WLnf pic.twitter.com/i2MKoJJB49 — Julie Huber, PhD (@JulesDeep) July 23, 2024

Може ли Аксијал да изазове велики земљотрес?

У месецима пре ерупције 2015, Аксијал је био потресен све јачом сеизмичком активношћу, која је кулминирала са 9.000 земљотреса на дан ерупције, према Чедвику. А прошле године, како је рекао, број потреса који опсерваторија такође прати се повећао.

- Сви ови знакови указују на завршне фазе припреме за следећу ерупцију – рекао је он.

Иако се штитасти вулкани обично не повезују са експлозивним ерупцијама, лава која истиче из њих ипак може да изазове значајну деструкцију. Међутим, Аксијал, који се налази дубоко испод површине Пацифика, подложан је огромном притиску воденог стуба изнад њега.

Axial Seamount, an undersea volcano off the coast of Oregon-Washington, erupts every so often. A cabled ocean bottom seismometer network monitors its rumblings. An #SRL paper considers a machine learning-based method to parse the incoming data.https://t.co/7uFvBistco pic.twitter.com/8PPN2tVQ9F — SSA (@SeismoSocietyAm) September 8, 2024

- Дубоке подморске ерупције су инхибиране огромним воденим притиском океана. Чак и експлозивне ерупције имају тешкоћа да се пробију кроз океан - рекао је Поланд.

Непосредан контакт са хладном океанском водом брзо ће охладити магму која ће еруптирати из Аксијала, стварајући чврсту кору која изолује унутрашњи део тока лаве. Како пише “Дејли мејл”, иако је Аксијал смештен на гребену Хуан де Фука, он не може да изазове велики земљотрес.

- Да сте тамо на броду, тачно изнад подморског вулкана, никада не бисте знали да се нешто дешава сем ако не уроните хидрофон (подводни микрофон) у воду - тада бисте можда чули неку буку из дубине. Али, на површини нема никаквог ефекта. Морали бисте да зароните са подморницом или даљински управљаним возилом да бисте видели шта се догодило - рекао је Чедвик.

🚨‼️BREAKING:⚠️ Axial Seamount Volcano Could Erupt in 2025



Located about 300 miles off the Oregon Coast near Cannon Beach, the Axial Seamount is being closely monitored by researchers who predict it may erupt this year. This undersea volcano has shown patterns similar to past… pic.twitter.com/HHjYNWoLY7 — Kristy Tallman (@KristyTallman) January 7, 2025

Прогнозирање ерупција

Његов циљ је да увиде стечене из ових прогноза ерупција преведе у шире разумевања понашања вулкана широм света. Ако се њихово предвиђање покаже тачним, научници онда могу да примене то знање на друге вулкане, додаје Поланд.

Многи вулкани немају систем надзора у реалном времену, а научници су тек недавно добили приступ већим количинама података потребним да се предвиде ерупције, па је стога Аксијал – који се стално надзире током три деценије – јединствен и непроцењив извор.

- То што смо као друштво способни да прогнозирамо ерупције вулкана који је удаљен од обале и лежи под гомилом воде је невероватно. Ако можемо да развијемо модел како ово функционише на Аксијалу, то нам даје почетну тачку коју можемо применити и другде и - уз неколико прилагођавања - можемо почети да радимо на прогнозама за друге вулкане – рекао је Поланд.

