ЗА МАЊЕ ОД ДВА МИНУТА УКРАЛИ НАКИТ ВРЕДАН 2 МИЛИОНА ДОЛАРА! Kамере забележиле разбијање ЧЕКИЋЕМ стаклених врата и „чишћење“ шест витрина!
СИЈЕТЛ: Током пљачке јувелирнице, један од нападача претио је запосленима спрејом против медведа и електрошокером, али нико није повређен
Четворица маскираних мушкараца опљачкала су јувелирницу у западном Сијетлу и за мање од два минута украла накит и луксузне предмете у вредности од око два милиона долара, саопштила је полиција.
Инцидент се догодио у четвртак поподне, а надзорне камере забележиле су како осумњичени чекићима разбијају закључана стаклена врата и за 90 секунди празне шест витрина, укључујући ону са "ролекс" сатовима процењене вредности 750.000 долара и смарагдну огрлицу вредну 125.000 долара, пише Еј-Би-Си (АБЦ) њуз.
Током пљачке, један од нападача претио је запосленима спрејом против медведа и електрошокером, али нико није повређен.
"Прилично смо потресени као запослени. Бићемо затворени неко време", рекао је за медије потпредседник породичне јувелирнице, Џош Менаше и додао да су радници почели с проценом укупне штете након чишћења разбијеног стакла.
Полиција је стигла на место догађаја убрзо након дојаве, али су пљачкаши већ побегли возилом и избегли потрагу.
Истрага је у току.
Танјуг