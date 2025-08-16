clear sky
ЗА МАЊЕ ОД ДВА МИНУТА УКРАЛИ НАКИТ ВРЕДАН 2 МИЛИОНА ДОЛАРА! Kамере забележиле разбијање ЧЕКИЋЕМ стаклених врата и „чишћење“ шест витрина!

16.08.2025. 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

СИЈЕТЛ: Током пљачке јувелирнице, један од нападача претио је запосленима спрејом против медведа и електрошокером, али нико није повређен

Четворица маскираних мушкараца опљачкала су јувелирницу у западном Сијетлу и за мање од два минута украла накит и луксузне предмете у вредности од око два милиона долара, саопштила је полиција.

Инцидент се догодио у четвртак поподне, а надзорне камере забележиле су како осумњичени чекићима разбијају закључана стаклена врата и за 90 секунди празне шест витрина, укључујући ону са "ролекс" сатовима процењене вредности 750.000 долара и смарагдну огрлицу вредну 125.000 долара, пише Еј-Би-Си (АБЦ) њуз.

Током пљачке, један од нападача претио је запосленима спрејом против медведа и електрошокером, али нико није повређен.

"Прилично смо потресени као запослени. Бићемо затворени неко време", рекао је за медије потпредседник породичне јувелирнице, Џош Менаше и додао да су радници почели с проценом укупне штете након чишћења разбијеног стакла.

Полиција је стигла на место догађаја убрзо након дојаве, али су пљачкаши већ побегли возилом и избегли потрагу.

Истрага је у току.

Танјуг

пљачка златара сијетл
