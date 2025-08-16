clear sky
Сочни детаљи састанка

(ФОТО) ЕКСКЛУЗИВНО - ОВО СУ ТРЕБАЛИ ДА ВЕЧЕРАЈУ ТРАМП И ПУТИН Вечера након сусрета испланирана, али напрасно отказана

16.08.2025. 13:13
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Putin, Tramp
Фото: Tanjug/AP Photo/Jae C. Hong

Иако је званична вечера поводом сусрета Доналда Трампа и Владимира Путина на Аљасци била планирана с посебном пажњом, она је на крају отказана, али јеловник је ипак процурео у јавност. Објавио га је украјински портал ТСН.

Према објављеној фотографији, вечера је требало да започне зеленом салатом с преливом од шампањца и хлебом од киселог теста с маслацем од рузмарина и лимуна.

За главно јело понуђена су два избора: филе мињон с умаком од коњака и бибера или халибут Олимпија, јело од беле рибе припремљено у класичном америчком стилу. У питању је класична аљашка кухиња, омиљеном јелу које се појављује у бројним варијантама широм регије.

 

 

Име потиче од града Олимпија у Вашингтону, а најчешће се припрема с киселом павлаком, мајонезом, луком и презлама. Постоји неколико варијанти рецепта, али основни концепт је обично исти: риба се пече с умаком од киселе павлаке и мајонеза, а затим се поспе презлама и пече док не постане златножуте боје.

Уз главно јело, као прилози су били предвиђени кремасти пире кромпир с маслацем и печене шпаргле.

За крај, као десерт, планиран је "крем бруле" са сладоледом.

Доналд Трамп Владимир Путин аљаска
Вести Свет
