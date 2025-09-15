ФБИ ОТВОРИО КАРТЕ Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка, шрафцигер и пешкир причају причу
Директор ФБИ Каш Пател изјавио је да су истражитељи пронашли ДНК доказе који повезују наводног убицу Чарлија Кирка, Тајлера Робинсона, са местом прошлонедељног атентата.
Пател је то изјавио у понедељак ујутру током гостовања у емисији Фокс&френдс ( Fox & Friends), рекавши да је ДНК осумњиченог пронађен на шрафцигеру, као и на пешкиру који је био умотан око ватреног оружја за које се верује да је коришћено у пуцњави.
"Могу да известим данас да су ДНК трагови са пешкира који је био умотан око ватреног оружја и ДНК са шрафцигера позитивно обрађени и потврђени за осумњиченог који је у притвору", рекао је Пател.
Власти наводе да је Робинсон скочио са крова пре него што је побегао из кампуса Универзитета у долини Јуте непосредно након пуцњаве. Кажу да је потом кроз шумовити део побегао у оближње насеље, остављајући у шуми оружје умотано у пешкир.
Тајлер Робинсон, осумњичени за Кирково убиство, тренутно се налази под "посебним надзором" власти у Јути. Полиција наводи да током испитивања није сарађивао.