clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФБИ ОТВОРИО КАРТЕ Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка, шрафцигер и пешкир причају причу

15.09.2025. 17:02 17:10
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Коментари (0)
a
Фото: Printscreen/Utah Governor's Office

Директор ФБИ Каш Пател изјавио је да су истражитељи пронашли ДНК доказе који повезују наводног убицу Чарлија Кирка, Тајлера Робинсона, са местом прошлонедељног атентата.

Пател је то изјавио у понедељак ујутру током гостовања у емисији Фокс&френдс ( Fox & Friends), рекавши да је ДНК осумњиченог пронађен на шрафцигеру, као и на пешкиру који је био умотан око ватреног оружја за које се верује да је коришћено у пуцњави.

"Могу да известим данас да су ДНК трагови са пешкира који је био умотан око ватреног оружја и ДНК са шрафцигера позитивно обрађени и потврђени за осумњиченог који је у притвору", рекао је Пател.

Власти наводе да је Робинсон скочио са крова пре него што је побегао из кампуса Универзитета у долини Јуте непосредно након пуцњаве. Кажу да је потом кроз шумовити део побегао у оближње насеље, остављајући у шуми оружје умотано у пешкир.

Тајлер Робинсон, осумњичени за Кирково убиство, тренутно се налази под "посебним надзором" власти у Јути. Полиција наводи да током испитивања није сарађивао.

 

 

Тајлер Робинсон убиство америка
Извор:
(Телеграф.рс)
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај