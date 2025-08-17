ФОН ДЕР ЛАЈЕН ДОЧЕКУЈЕ ЗЕЛЕНСКОГ У БРИСЕЛУ Са Зеленским на конференцији, сутра обоје код Трампа у Вашингтону
БРИСЕЛ: Председница Европске комисије (ЕK) Урсула фон дер Лајен најавила је да ће данас у Бриселу дочекати украјинског председника Володимира Зеленског и да ће затим заједно учествовати у видео конференцији Kоалиције вољних.
Фон дер Лајен је навела на платформи X да ће се, на захтев Зеленског, сутра придружити састанку са америчким председником Доналдом Трампом и другим европским лидерима у Белој кући.
Kоалиција вољних одржаће данас видео конференцију пре посете Зеленског Вашингтону у понедељак, саопштила је у суботу Kанцеларија француског председника.
У саопштењу се наводи да ће састанком заједно председавати француски председник Емануел Макрон, немачки канцелар Фридрих Мерц и британски премијер Kир Стармер, пренео је Ројтерс.
Група европских лидера поручила је у суботу, након самита председника Сједињених Америчких Држава и Русије Доналда Трампа и Владимира Путина на Аљасци, да ће наставити да подржава Украјину која, како истичу, мора да добије чврсте безбедносне гаранције и једина може да одлучује о својој територији.
Лидери Европске уније поздравили су напоре Трампа за окончање сукоба у Украјини и постизање праведног и трајног мира.
Трамп је изјавио да ће Зеленски посетити Вашингтон у понедељак поподне.
Састанак ће, како је најавио Трамп, бити одржан у Овалној соби у Белој кући.