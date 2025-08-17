overcast clouds
30°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФОН ДЕР ЛАЈЕН ДОЧЕКУЈЕ ЗЕЛЕНСКОГ У БРИСЕЛУ Са Зеленским на конференцији, сутра обоје код Трампа у Вашингтону

17.08.2025. 13:09 13:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Zelenski
Фото: Tanjug/John MacDougall/Pool Photo via AP

БРИСЕЛ: Председница Европске комисије (ЕK) Урсула фон дер Лајен најавила је да ће данас у Бриселу дочекати украјинског председника Володимира Зеленског и да ће затим заједно учествовати у видео конференцији Kоалиције вољних.

Фон дер Лајен је навела на платформи X да ће се, на захтев Зеленског, сутра  придружити састанку са америчким председником Доналдом Трампом и другим европским лидерима у Белој кући.

Kоалиција вољних одржаће данас видео конференцију пре посете Зеленског Вашингтону у понедељак, саопштила је у суботу Kанцеларија француског председника.

У саопштењу се наводи да ће састанком заједно председавати француски председник Емануел Макрон, немачки канцелар Фридрих Мерц и британски премијер Kир Стармер, пренео је Ројтерс.

Група европских лидера поручила је у суботу, након самита председника Сједињених Америчких Држава и Русије Доналда Трампа и Владимира Путина на Аљасци, да ће наставити да подржава Украјину која, како истичу, мора да добије чврсте безбедносне гаранције и једина може да одлучује о својој територији.

Лидери Европске уније поздравили су напоре Трампа за окончање сукоба у Украјини и постизање праведног и трајног мира.

Трамп је изјавио да ће Зеленски посетити Вашингтон у понедељак поподне.

Састанак ће, како је најавио Трамп, бити одржан у Овалној соби у Белој кући.

ЕУ  Володимир Зеленски Доналд Трамп урсула фон дер лајен
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај