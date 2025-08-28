clear sky
ФОН ДЕР ЛАЈЕН - ПУТИН МОРА ДА СЕДНЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ СТО Руски удари на Кијев ће само ојачати јединство

28.08.2025. 15:59 16:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
EU
Фото: Tanjug/AP Photo

БРИСЕЛ: Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен разговарала је данас телефоном са украјинским председником Володимиром Зеленским и председником САД Доналдом Трампом након вести о комбинованом руском нападу протекле ноћи, у којем је погођена Делегација ЕУ у Украјини, између осталих цивилних мета.

"Управо сам разговарала са украјинским председником Володимиром Зеленским, а затим и са америчким председником Доналдом Трампом након масовног напада на Kијев, који је погодио и нашу канцеларију ЕУ", написала је фон дер Лајен на платформи Икс.

Она је поручила да руски председник Владимир Путин мора да отпочне преговоре са Kијевом.

"Путин мора да седне за преговарачки сто. Морамо да обезбедимо праведан и трајан мир за Украјину уз чврсте и кредибилне безбедносне гаранције које ће земљу претворити у челичног дикобраза", истакла је председница ЕK.

Она је додала да ће Европа "у потпуности одиграти своју улогу".

"Наш одбрамбени инструмент САФЕ, на пример, биће важан за јачање храбрих украјинских оружаних снага", истакла је Фон дер Лајен.

Она је претходно објавила да ће руски удари на Kијев у којима је током ноћи погинуло 18 особа, међу којима и четворо деце, "само ојачати јединство Европе и пркос Украјине".

