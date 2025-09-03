clear sky
25°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) МОЋНА СЛИКА ИЗ КИНЕ ПОСЛАТА У СВЕТ Председник Вучић раме уз раме са светским лидерима! Погледајте ко све присуствује војној паради у Пекингу

03.09.2025. 10:00 10:12
Пише:
Дневник
Извор:
б92
Коментари (0)
Александар Вучић
Фото: AP Photo/Andy Wong/Tanjug/Screenshot Instagram tamara.vucic.serbia/Ilustracija

Председник Србије Александар Вучић, који у Пекингу на позив председника НР Кине Си Ђинпинга присуствује обележавању 80. годишњице победе у Другом светском рату, нагласио је да "Србија и српски народ то никада неће заборавити".

На Тргу Тјенанмен у Пекингу одржана је велика церемонија поводом 80. годишњице победе у Кинеском народном рату отпора против јапанске агресије и Светском антифашистичком рату.

Пре почетка церемоније, Си Ђинпинг и његова супруга Пенг Лијуан поздравили су шефове страних делегација и њихове супружнике који су присуствовали церемонији на тргу испред капије Дуанмен и фотографисали се са њима.

Александар Вучић
Фото: printscreen

"Захвалан председнику Сију и кинеском народу на искреном пријатељству према нашој Србији. Кина је увек била уз Србију, посебно у тешким тренуцима. Србија и српски народ то никада неће заборавити", навео је Вучић на Инстаграму. 

Кина војна парада пекинг
Извор:
б92
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај