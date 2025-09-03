(ФОТО) МОЋНА СЛИКА ИЗ КИНЕ ПОСЛАТА У СВЕТ Председник Вучић раме уз раме са светским лидерима! Погледајте ко све присуствује војној паради у Пекингу
Председник Србије Александар Вучић, који у Пекингу на позив председника НР Кине Си Ђинпинга присуствује обележавању 80. годишњице победе у Другом светском рату, нагласио је да "Србија и српски народ то никада неће заборавити".
На Тргу Тјенанмен у Пекингу одржана је велика церемонија поводом 80. годишњице победе у Кинеском народном рату отпора против јапанске агресије и Светском антифашистичком рату.
Пре почетка церемоније, Си Ђинпинг и његова супруга Пенг Лијуан поздравили су шефове страних делегација и њихове супружнике који су присуствовали церемонији на тргу испред капије Дуанмен и фотографисали се са њима.
"Захвалан председнику Сију и кинеском народу на искреном пријатељству према нашој Србији. Кина је увек била уз Србију, посебно у тешким тренуцима. Србија и српски народ то никада неће заборавити", навео је Вучић на Инстаграму.