(ФОТО/ВИДЕО) ЕВРОПСКИ ЛИДЕРИ ПОГНУТИХ ГЛАВА СЕДЕ ИСПРЕД ТРАМПОВЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ КАО У ЧЕКАОНИЦИ КОД ЛЕКАРА Свет обилази фотографија светских челника са прекрштеним рукама, a ево шта се крије иза ње
Након билатералних састанака два лидера, Доналда Трампа и Володимира Зеленског, њима су се придружили европски званичници.
Свет обилази фотографија на којој испред кабинета у Белој кући завршетак састанака чекају председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен, британски премијер Кир Стармер, фински председник Александер Стуб, француски председник Емануел Макрон, италијанска премијерка Ђорђа Мелони, немачки канцелар Фридрих Мерц и генерални секретар НАТО Марк Руте.
Они су приказани са спуштеним главама и погледима упртим у под, прекрштених руку и нико ни са ким није комуницирао.
Фотографија је постала вирална, дељена неколико милиона пута, али и демантована од стране појединих медија и апликација које дају приказе да ли су фотографије веродостојне.
Наиме, истиче се да је ово направила вештачка интелигенција, наводећи да су анализиране боје гардеробе које су челници горепоменутих држава носили.
Али, да ствар буде гора, на фотографији су приказане и различите ципеле, додатне ноге, неуједначени лустери.
Оно што вештачка интелигенција дефинитивно није направила, а забележено је објективом камере, јесте колутање очима Ђорђе Мелони након разговора са Трампом.
Видео погледајте у наставку текста: