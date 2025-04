(ВИДЕО) УЖАС НА ФЕСТИВАЛУ У ВАНКУВЕРУ! Возило улетело у публику, сцене хорора на улицама ВИШЕ мртвих и повређених

Полиција наводи да је возач у притвору након инцидента који се догодио у суботу у близини Улице Фрејзер и Источне 41. авеније, пренео је канадска мрежа ЦБЦ.

Истиче се да ће полиција објавити више информација како се истрага буде одвијала.

Видео снимци објављени на друштвеним мрежама показују да екипе хитне помоћи журе на лице места, док неколико људи са повредама лежи на земљи.

Канадски званичници рекли су да су дубоко ожалошћени и шокирани због инцидента на уличном фестивалу у Ванкуверу у којем је неколико људи погинуло, а више њих повређено када је возило улетело у публику.

Канадски премијер Марк Карни изјавио је да је дубоко потресен након што је чуо за "страшне догађаје" на фестивалу у Ванкуверу, пренео је Ројтерс.

The driver of the vehicle who drove into the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada earlier, killing and injuring several people, has since been detained by police. Witnesses at the scene state that he appears to be a 20-year-old Asian male and possibly mentally challenged in… pic.twitter.com/a9Emv6Vcdu

— OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025