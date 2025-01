(ФОТО, ВИДЕО) ПРВЕ ЖРТВЕ ОЛУЈЕ ЕОВИН Паралисана Британија и Ирска, милиони људи без струје

Олуја са ударима ветра брзином до 161 километар на час оставила је готово милион домаћинстава и предузећа без струје, пише Би-Би-Си (BBC).

У Ирској је 625.000 домаћинстава и предузећа остало без струје, док ће поправке трајати неколико дана, саопштила је Ирска електродистрибуција.

Такође, око 138.000 људи остало је без воде због нестанка струје у постројењима за воду.

У Северној Ирској, 214.000 домаћинстава нема струју, док је у Шкотској тај број 106.000, а у северозападној Енглеској 20.000.

Олуја је изазвала велику штету на инфраструктури, а више од 1.800 дрвећа, грана и других објеката блокирало је путеве.

