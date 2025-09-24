(ФОТО/ВИДЕО) СМРТОНОСТИ СУПЕРТАЈФУН РАГАСА ОДНОСИ ЉУДСКЕ ЖИВОТЕ На Филипинима погинуло шест особа, а овако изгледа из свемира „краљ олуја“
МАНИЛА: Јаке кише и ветрови који чупају дрвеће, које је на Филипине донео супертајфун Рагаса, изазвали су поплаве и смртоносна клизишта у којима је шест особа погинуло, преноси данас Синхуа.
Филипинска обалска стража је саопштила да су четири тела извучена из рибарског брода који се преврнуо код обале провинције Кагајан, одакле је спашено шест преживелих, док још траје потрага за још троје који се воде као нестали.
Раније је филипинска полицијска служба саопштила да је јуче мушкарац (67) пронађен мртав дуж обале града Агу у провинцији Ла Унион, који је претходно био пријављен као нестао, након што је у понедељак упао у реку током олује.
Typhoon Ragasa floods waterfront restaurants in the Tseung Kwan O neighbourhood of Hong Kong, while toppling trees and damaging a slope on the main island pic.twitter.com/NQRdcs9scg
— AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025
У провинцији Бенгет, која нема излаз на море, мушкарац (74) је погинуо након што је клизиште повукло и његово возило дуж ауто-пута у граду Туба, а том приликом је неколико путника из других аутомобила било повређено.
Тајфун Рагаса, кога су метеоролози назвали "краљ олуја", стигао је до копна Филипина са јаким ветровима и кишом, која је изазвала поплаве у многим деловима северног Лузона, где су многи путеви постали непроходни због поплава и рушевина.
Violent Typhoon Ragasa and Neoguri from the International @Space_Station. Sept 21, 2025 0437 GMT. Nikon Z9 | 24/50-500mm.
From orbit, the view is breathtaking, but on the ground, this storm brings real danger and hardship. Thoughts are with everyone in its path, and with the… pic.twitter.com/PESFnPhYIC
— Jonny Kim (@JonnyKimUSA) September 23, 2025
Национални савет за смањење ризика од катастрофа и управљање њима саопштио је касно синоћ да су Рагаса и југозападни монсун погодили око 192.000 људи, у 950 села широм земље.
Тајфун Рагаса је јуче напустио зону око Филипина, али власти у тој земљи пажљиво прате нови временски поремећај - тропску олују Буалои, за коју се очекује да би могла да достигне категорију јаке тропске олује до сутра увече.