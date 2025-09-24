overcast clouds
Нови Сад
(ФОТО/ВИДЕО) СМРТОНОСТИ СУПЕРТАЈФУН РАГАСА ОДНОСИ ЉУДСКЕ ЖИВОТЕ На Филипинима погинуло шест особа, а овако изгледа из свемира „краљ олуја"

24.09.2025. 09:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
тајфун
Фото: Tanjug (AP Photo/Chan Long Hei)

МАНИЛА: Јаке кише и ветрови који чупају дрвеће, које је на Филипине донео супертајфун Рагаса, изазвали су поплаве и смртоносна клизишта у којима је шест особа погинуло, преноси данас Синхуа.

Филипинска обалска стража је саопштила да су четири тела извучена из рибарског брода који се преврнуо код обале провинције Кагајан, одакле је спашено шест преживелих, док још траје потрага за још троје који се воде као нестали.

Раније је филипинска полицијска служба саопштила да је јуче мушкарац (67) пронађен мртав дуж обале града Агу у провинцији Ла Унион, који је претходно био пријављен као нестао, након што је у понедељак упао у реку током олује.

У провинцији Бенгет, која нема излаз на море, мушкарац (74) је погинуо након што је клизиште повукло и његово возило дуж ауто-пута у граду Туба, а том приликом је неколико путника из других аутомобила било повређено.

Тајфун Рагаса, кога су метеоролози назвали "краљ олуја", стигао је до копна Филипина са јаким ветровима и кишом, која је изазвала поплаве у многим деловима северног Лузона, где су многи путеви постали непроходни због поплава и рушевина.

Национални савет за смањење ризика од катастрофа и управљање њима саопштио је касно синоћ да су Рагаса и југозападни монсун погодили око 192.000 људи, у 950 села широм земље.

Тајфун Рагаса је јуче напустио зону око Филипина, али власти у тој земљи пажљиво прате нови временски поремећај - тропску олују Буалои, за коју се очекује да би могла да достигне категорију јаке тропске олује до сутра увече.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

тајфун погинули филипини
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
