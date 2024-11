(ФОТО/ВИДЕО) ЗАЗВОНИЛА ЗВОНА НОТР ДАМА Послушајте како после пет година од пожара звучи звоник са северног торња

Ова нова етапа у обнови једне од највећих катедрала на Западу, уврштене на Унескову светску баштину, десила се скоро месец дана пре њеног поновног отварања за јавност, пренео је Франс 24.

Данас се огласило осам звона северног звоника катедрале Нотр Дам у Паризу, која се спрема за поновно отварање 7. децембра.

"То је леп, важан, симболичан корак", рекао је Филип Жост, шеф установе одговорне за рестаурацију катедрале, који је такође, присуствовао "премијери".

Он је нагласио да су се први пут од пожара у априлу 2019. огласила сва звона заједно.

Приликом пожара 15. априла 2019. године пожар је захватио део северног звоника катедрале, који је морао да се санира.

Да би се то урадило, осам звона смештених у овој кули пажљиво је уклоњено, очишћено од оловне прашине и рестаурирано пре враћања у првобитно стање.

Рестаурирана звона враћена су у катедралу средином септембра.

