ФРАНЦУЗИ СЛАВЕ ПАД ВЛАДЕ Хаос на улицама Лиона и Гренобла! МОБИЛИЗАЦИЈА ОКО 80.000 ЖАНДАРМА И ПОЛИЦАЈАЦА за 10. септембар: Нећемо толерисати никакво насиље!(ВИДЕО)
Француски парламент изгласао је данас неповерење влади коју предводи Франсоа Бајру.
Ово је трећа влада која је пала од ванредних парламентарних избора 2024. године.
Национална скупштина Француске изгласала је његово разрешење са 364 гласа против и 194 за, чиме је срушена његова мањинска влада.
"Опроштајне забаве" претварају се у дивље демонстрације
„Опроштајне забаве“ планиране да „прославе“ смену Франсоа Бајруа са места премијера претвориле су се у дивље протесте у Греноблу и Лиону, пише Блиц.
#BayrouPotDeDepart 150 personnes environ sont parties depuis 20h en "manif sauvage" dans les rues de Grenoble. pic.twitter.com/TM4rufYaYd
— ICI Isère (@ici_isere) September 8, 2025
Према видео снимцима објављеним на друштвеним мрежама, поворке младих људи, са заставама и димним бомбама у рукама лутају улицама.
🔴 #BayrouPotDeDepart
Le rassemblement de « pot de départ » de François Bayrou à Lyon s’est transformé en manifestation sauvage dans le centre-ville pic.twitter.com/K5TEZt9Is2
— actu Lyon (@actufr_lyon) September 8, 2025
Такође, како пише Танјуг, око 80.000 жандарма и полицајаца ће бити мобилисано у среду 10. септембра да би се спречило избијање било каквих нереда у оквиру покрета "Блокирајмо све", изјавио је данас француски министар унутрашњих послова Бруно Ретајо, који ће ускоро поднети оставку.
Нећемо толерисати ниједну блокаду, никакво насиље, рекао је Ретајо за канал Франс 2.
Он је навео да ће сутра ујутру окупити све префекте да би разговарали о мобилизацији за 10. септембар, оштро критикујући покрет Непокорена Француска и његовог лидера Жан-Лика Меленшона, оптужујући их да желе да створе "устанички амбијент" у Француској.
Процене територијалних служби говоре да ће се у среду окупити око 100.000 учесника, што је број који је француски премијер Франсоа Бајру, коме је данас изгласано неповеренхје, недавно оценио "прилично малим" током гостовања на телевизији Франс 2.
Покрет под називом "Мобилизација 10. септембар" настао је током лета као протест против буџетских резова владе премијера Франсоа Бајруа који су предвиђали значајне уштеде за 2026. годину.
Градоначелник Марсеја поднео тужбу након добијених претњи смрћу
Градоначелник Марсеја Беноа Пајан поднео је тужбу против непознатих особа након што је добио претње смрћу и коментаре мржње преко друштвених мрежа, преносе данас француски медији.
Уз једну од претњи објављен је и видео на којем Пајан једе кускус, преноси тв БФМ.
Претње смрћу због тога што сам јео кускус на гастрономском фестивалу у Марсеју. Очигледно се никада нећу предати, написао је левичарски градоначелник на платформи X уз скриншот увредљиве поруке анонимне особе.
Пајан је поднео тужбу за претње смрћу или оштећивање имовине изабраног званичника.
Претње смрћу и увреде свих врста се настављају и интензивирају, али ме неће зауставити. Марсеј и његови становници су јачи од мржње, поручио је градоначелник, захваливши свима који су га подржали.
Слоган "Блокирајмо све" позива грађане да тога дана зауставе земљу и изразе незадовољство тренутном политичком и економском ситуацијом.
Левичарски покрети - Непокорена Француска (ЛФИ), Еколози и Француска комунистичка партија стали су уз ову иницијативу.
Лидер ЛФ, Жан-Лик Меланшон, позвао је на генерални штрајк 10. септембра, како би покрет имао снажан симболички и практични ефекат.
Према анкетама, око 46 одсто Француза подржава иницијативу, док је 28 процената против, а 26 одсто равнодушно.